Первый по-настоящему флагманский смартфон Nothing выйдет летом 2025 — и уже известно, сколько он будет стоить.

Прошло два года с момента выхода Nothing Phone 2, и фанаты бренда наконец дождались новостей о следующей модели. Генеральный директор Nothing Карл Пей подтвердил: Nothing Phone 3 поступит в продажу летом 2025 года, и это будет «первый настоящий флагман» компании.

Самое интересное — уже известна цена. По словам Пея, смартфон обойдётся примерно в £800 или $1000. Это заметно дороже текущей модели, которую сейчас можно найти на Amazon за $715. Однако с учётом инфляции, роста цен на компоненты и амбиций компании по созданию флагмана, такой скачок вполне объясним.

Что известно о Nothing Phone 3

Карл Пей рассказал о новинке во время эфира The Android Show, организованного Google. По его словам, Nothing Phone 3 получит:

Премиальные материалы корпуса

Серьёзные улучшения производительности

Обновлённую программную платформу

Пока подробностей немного, но очевидно, что компания нацелена выйти на уровень старших моделей от Apple, Samsung и Google. Это может стать поворотным моментом для бренда, который раньше делал ставку на минимализм и доступность.

Аудио — по-прежнему в фокусе

Помимо смартфона, компания также работает над новой линейкой аудиоустройств. Nothing анонсировала партнёрство с британским производителем акустики KEF. В рамках сотрудничества бренды разрабатывают несколько продуктов, которые должны выйти до конца 2025 года.

По словам представителей компании, совместные устройства откроют для Nothing «новые звуковые категории». Что именно это будет — пока загадка. Но ясно одно: лето у бренда обещает быть насыщенным.