Компания Motorola анонсировала свежую модель смартфона под названием G06, в которой реализованы несколько интересных решений. Кроме цветовых вариантов, вдохновленных палитрой Pantone, устройство выделяется продолжительным временем работы без подзарядки и наличием разъема для классических проводных наушников.

Motorola G06 оборудован экраном диагональю 6,88 дюйма с разрешением 1640×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 600 нит, а для защиты от царапин и других повреждений используется стекло Corning Gorilla Glass 3.

В качестве вычислительной базы новинки выступает процессор MediaTek Helio G81 Extreme в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. За длительную работу отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки мощностью 18 Вт. Встроенная память имеет объем 64 ГБ, который можно увеличить с помощью карт памяти формата microSD.

В перечень характеристик также входят 50-мегапиксельная основная камера (апертура f/1.8), фронтальная камера на 8 Мп (апертура f/2.0) и 3,5-мм аудиоразъем для подключения наушников. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 15 с гарантированным двухлетним периодом выпуска обновлений безопасности.

Информация о стоимости и дате начала продаж Motorola G06 будет обнародована позднее.



