Полные характеристики Motorola Edge 70 Fusion просочились в сеть до официального анонса. Смартфон среднего класса получит изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, мощную батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт и процессор Snapdragon 7s Gen 3.

Экран 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, яркостью до 5200 нит и защитой Gorilla Glass 7i

Основная камера 50 Мп на сенсоре Sony Lytia, фронтальная — 32 Мп

Защита MIL-STD-810, IP68 и IP69, Android 16 с тремя годами обновлений

Пока Motorola готовится к выпуску Motorola Signature на нескольких рынках, появилась свежая утечка с подробностями о новом телефоне серии Edge 70. Бренд представил Edge 70 в ноябре и декабре 2025 года на разных рынках, и теперь, судя по всему, работает над Edge 70 Fusion. Хотя компания, принадлежащая Lenovo, официально ничего не раскрывала, утечка от надёжного инсайдера Эвана Бласса раскрыла почти все ключевые детали.

Дисплей и защита

Спереди Motorola Edge 70 Fusion, по слухам, получит 6,78-дюймовый изогнутый с четырёх сторон AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью до 5200 нит и поддержкой HDR10+. Ожидается, что дисплей защитит стекло Gorilla Glass 7i. Что касается прочности, телефон должен получить военный стандарт MIL-STD-810, а также степени защиты IP68 и IP69 от пыли и воды.

Камеры и процессор

Для фотосъёмки Edge 70 Fusion, как ожидается, получит 50-мегапиксельную камеру Sony Lytia в качестве основного датчика. Однако подробности о других задних камерах пока не появились. Спереди, как говорят, установят 32-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков.

Питать устройство, вероятно, будет чипсет Snapdragon 7s Gen 3. Телефон ожидается в версиях 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. По слухам, он запустится на Android 16 с оболочкой Hello UX и получит три года обновлений операционной системы.





Батарея и дизайн

Edge 70 Fusion также должен получить большую батарею ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Говорят, что у него будет задняя панель, вдохновлённая нейлоном и льном, и он может выйти в оттенках Pantone, таких как Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air и Silhouette. Хотя официальной даты запуска пока нет, телефон ожидается в текущем квартале.