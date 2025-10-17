Бренд iQOO, принадлежащий компании vivo, готовит к выпуску не только флагманскую серию iQOO 15, но и новую линейку Neo11. Сегодня производитель официально раскрыл внешний вид базовой модели — iQOO Neo11.

Задняя панель устройства получила оригинальный дизайн, который напоминает версию iQOO 15 с меняющим цвет покрытием, но всё же отличается своей текстурой. Смартфон оснащён металлической рамкой, а его корпус защищён по стандартам IP68 и IP69, что обеспечивает устойчивость к пыли и воде.

По слухам, iQOO Neo11 получит большой дисплей диагональю около 6,8 дюйма с разрешением 2K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Ёмкость аккумулятора составит 7000 мА·ч, а быстрая проводная зарядка будет поддерживать мощность до 100 Вт.

В зависимости от региона и конфигурации смартфон может оснащаться процессором MediaTek Dimensity 9500 или Snapdragon 8 Elite. Если компания сохранит прошлую стратегию, базовая модель Neo11 получит чип Snapdragon, а версия Neo11 Pro — Dimensity 9500.

Полноценная премьера серии iQOO Neo11 ожидается позже в этом месяце.



