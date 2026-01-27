Компания iQOO в течение последних недель подогревала интерес к модели 15R и теперь официально подтвердила дату ее презентации. Смартфон iQOO 15R будет представлен 24 февраля, о чем бренд сообщил в публикации в социальной сети X.

Хотя iQOO пока раскрыла не так много подробностей о новинке, уже известно, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 5. Смартфон будет работать под управлением OriginOS на базе Android 16 и получит двойную основную камеру. Кроме того, благодаря странице товара на Amazon India стало известно, что цена iQOO 15R не превысит 55 000 индийских рупий, что эквивалентно примерно 599 долларам США.

По всей видимости, iQOO 15R представляет собой переименованную версию смартфона iQOO Z11 Turbo, который был представлен в Китае ранее в этом месяце.

Ожидается, что iQOO 15R получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, основную камеру с разрешением 200 Мп, а также аккумулятор емкостью 7600 мА·ч на основе кремний-углеродной технологии.