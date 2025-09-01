Спустя всего неделю после запуска модели X7d 4G, компания Honor представила её 5G-версию. Новый Honor X7d 5G дебютировал в Малайзии, и хотя стоимость пока не раскрыта, производитель поделился всеми ключевыми характеристиками устройства.

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 1610 × 720 пикселей, пиковой яркостью до 850 нит и технологией защиты глаз, что делает его комфортнее для чтения и просмотра видео.





В основе X7d 5G лежит процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 619. В продаже будет одна версия — с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинка работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0. За фотосъёмку отвечает двойная основная камера с главным сенсором на 50 МП и датчиком глубины на 2 МП. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.





Главная особенность устройства — аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 35 Вт.

Смартфон также получил поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 5, NFC, стереодинамики с «400-процентным увеличением громкости», защиту от пыли и влаги по стандарту IP65 и боковой сканер отпечатков пальцев. Вес устройства составляет 206 г. Доступны два варианта оформления: Velvet Black и Desert Gold.





Цена и сроки выхода Honor X7d 5G пока не названы, но характеристики ясно указывают на то, что это будет один из самых доступных 5G-смартфонов на рынке.