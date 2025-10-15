Honor официально представила в Китае новые смартфоны Magic8 и Magic8 Pro. Это флагманские модели, которые получили ряд обновлений, включая новую AI-кнопку. Оба телефона работают на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Honor Magic8 Pro оснащён тройной основной камерой, включающей 200-мегапиксельный телеобъектив с сенсором 1/1.4 дюйма и диафрагмой f/2.6, поддерживающий 3,7-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию изображения. Основная камера получила 50-мегапиксельный датчик 1/1.3 дюйма с диафрагмой f/1.6 и стабилизацией OIS. Ещё один модуль — 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом обзора 122 градуса.

Дисплей устройства имеет разрешение 1256 x 2808 пикселей и пиковую яркость 6000 нит. Фронтальная камера — 50 мегапикселей. В ней дополнительно установлен 3D-датчик для разблокировки по лицу.

Magic8 Pro в Китае получил аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч, а в европейской версии будет установлена батарея на 6270 мА·ч. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную — до 80 Вт.

Смартфон работает под управлением оболочки MagicOS 10 и предлагает набор AI-функций, включая виртуального ассистента Yoyo. Отдельная AI-кнопка позволяет вызывать ассистента долгим нажатием, а также настраивать другие действия.





Honor Magic8 Pro имеет защиту корпуса по стандартам IP68/IP69/IP69K и доступен в цветах Sunrise Gold, Sky Cyan и Black. Толщина устройства — 8,4 мм, вес — 213 г.

Базовая версия Honor Magic8 также получила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, но оснащена меньшим 6,58-дюймовым OLED LTPO-дисплеем с аналогичными характеристиками. Смартфон оснащён той же AI-кнопкой и голосовым ассистентом Yoyo.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор 1/1.56 дюйма с OIS, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 64-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 50 мегапикселей. В отличие от Pro-версии, здесь нет 3D-датчика глубины, но присутствует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Honor Magic8 получил аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 80 Вт. Смартфон будет доступен в тех же цветах, что и старшая модель.

Предварительные заказы на серию Magic8 уже открыты в Китае, а старт продаж запланирован на 23 октября.

Цены на Honor Magic8:

— 12/256 ГБ — 4499 юаней (около 630 долларов)

— 12/512 ГБ — 4799 юаней (около 670 долларов)

— 16/512 ГБ — 4999 юаней (около 700 долларов)

— 16/1 ТБ — 5499 юаней (около 770 долларов)

Цены на Honor Magic8 Pro:

— 12/256 ГБ — 5699 юаней (около 800 долларов)

— 12/512 ГБ — 5999 юаней (около 840 долларов)

— 16/512 ГБ — 6199 юаней (около 870 долларов)

— 16/1 ТБ — 6699 юаней (около 940 долларов)

Компания подтвердила, что серия Honor Magic8 вскоре появится и на глобальном рынке.