Honor готовится официально представить смартфон Magic8 Pro Air 19 января и постепенно раскрывает его характеристики. Устройство станет ответом бренда на тренд ультратонких флагманов: толщина корпуса составляет всего 6,1 мм, а вес — 155 граммов. При этом смартфон получит тройную основную камеру, включая 50-мегапиксельный главный модуль с крупным сенсором формата 1/1,3 дюйма и 64-МП перископический телеобъектив.

Теперь компания подтвердила один из самых интересных параметров — ёмкость аккумулятора. Magic8 Pro Air оснащён батареей на 5 500 мА·ч. Хотя это меньше, чем у некоторых китайских моделей с кремний-углеродными (Si/C) аккумуляторами, показатель всё равно впечатляет: батарея примерно на 10% больше, чем у Samsung Galaxy S25 Ultra, несмотря на значительно меньшую толщину корпуса Honor.

По словам компании, в Magic8 Pro Air используется аккумулятор с рекордной для флагманского смартфона плотностью энергии — 917 Вт·ч/л. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт по кабелю и 50 Вт при беспроводной зарядке.

Ранее в тот же день смартфон был замечен в базе данных Geekbench. Согласно утечке, Magic8 Pro Air работает на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9500 и оснащается 16 ГБ оперативной памяти, что подтверждает его позиционирование как полноценного топового устройства, несмотря на ультратонкий дизайн.