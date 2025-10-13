До официального запуска серии Honor Magic 8 остаются считанные дни, и перед презентацией компания раскрыла одну из главных характеристик новинок — ёмкость аккумуляторов. Судя по свежим данным, смартфоны смогут похвастаться впечатляющим временем автономной работы.

В новом тизере Honor подтвердила, что модель Magic 8 Pro будет оснащена батареей на 7200 мА·ч, тогда как стандартный Magic 8 получит элемент питания на 7000 мА·ч. Помимо этого, производитель заявил, что устройства серии Magic 8 обеспечат самое широкое покрытие OTA в индустрии. По словам Honor, улучшение стало возможным благодаря применению искусственного интеллекта, который также снижает энергопотребление примерно на 13%.

Согласно утечкам, Honor Magic 8 будет иметь толщину всего 7,9 мм и вес около 205 грамм. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 80 Вт. Основная камера представлена тремя сенсорами: 50 МП (основной), 200 МП (телеобъектив) и 50 МП (ультраширокоугольный). Фронтальная камера — 50 МП. Экран — плоский OLED-дисплей диагональю 6,58 дюйма с разрешением 1,5K.

Honor Magic 8 Pro немного крупнее и тяжелее: толщина корпуса 8,3 мм, вес 219 грамм. Камерная система такая же, как у базовой модели, но дисплей чуть больше — 6,71 дюйма с тем же разрешением 1,5K. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 МП. Устройство поддерживает быструю зарядку 120 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной сети.

Обе модели будут работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10 «из коробки». За производительность отвечает новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, что делает серию Magic 8 одной из самых мощных на рынке среди флагманов 2025 года.



