Honor выпустила новый недорогой смартфон под названием Honor X6b Plus. Устройство относится к бюджетному сегменту и, вероятно, останется эксклюзивом для азиатского региона. Смартфон весит 192 грамма, имеет толщину 8,39 мм и работает на процессоре MediaTek Helio G85, обеспечивающем базовую производительность и поддержку только 4G-сетей.

Honor X6b Plus оснащён 6,56-дюймовым TFT LCD-дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720 × 1612 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, пиковую яркость 780 нит и отображает 16,7 миллиона цветов. Также предусмотрена функция Always-On Display для показа времени и уведомлений.

Смартфон работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14 и поставляется с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Процессор Helio G85 включает восемь ядер (два Cortex-A75 до 2,0 ГГц и шесть Cortex-A55 до 1,8 ГГц) и графику Mali-G52 MC2.

Основная камера устройства представлена 50-мегапиксельным модулем (f/1.8), дополненным 2-мегапиксельным датчиком глубины (f/2.4) и вспомогательным объективом. Поддерживается видеозапись в формате 1080p при 30 кадрах в секунду, 10-кратный цифровой зум и режимы съёмки, включая портретный, панораму, таймлапс и HDR. Фронтальная камера на 5 МП (f/2.2) предназначена для селфи и оснащена функциями красоты, боке и автоулыбки.

Honor X6b Plus получил аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт SuperCharge (11В/3,2А). Среди коммуникаций — двойной слот для SIM-карт (4G LTE), Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB Type-C. Также имеется 3,5-мм аудиоразъём и поддержка OTG.





Смартфон прошёл сертификацию SGS по защите от падений и оснащён сканером отпечатков пальцев, гироскопом, компасом, датчиками освещённости и приближения. В комплект входят защитный чехол, предустановленная плёнка, зарядное устройство и кабель USB.

Стоимость Honor X6b Plus составляет 118 долларов.