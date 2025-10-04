Компания Honor продолжает расширять свою линейку устройств, готовясь к запуску нескольких новых моделей. Так, в середине октября ожидается анонс серии Honor Magic 8, а также подготовка к выпуску новых смартфонов серии Honor GT 2 и линейки Honor 500.

Особое внимание привлекла свежая утечка, предоставленная инсайдером Smart Pikachu, которая раскрывает подробности о предполагаемой модели Honor 500 Pro.

Что известно о серии Honor 500

Согласно информации, серия Honor 500 может дебютировать в Китае уже в конце этого года, вероятно, в декабре. Предполагается, что новые смартфоны будут оснащены плоским широкоформатным дисплеем диагональю 6,6 дюйма с большими закругленными углами, что добавит им премиальности и стильного внешнего вида, напоминая дизайн iPhone.

Что касается камер, в серии ожидается усовершенствованная 200-мегапиксельная основная камера, что делает эти устройства одними из самых мощных в сегменте по фотосъемке.

В топовой модели Honor 500 Pro будет установлен чипсет Snapdragon 8 Elite, что обеспечит высокую производительность. Для стандартной модели, вероятно, сохранят Snapdragon 7 Gen 4, учитывая его свежесть и эффективность.





Пока не ясно, будут ли глобальные версии серии Honor 500 или же она останется исключительно для китайского рынка. В прошлом бренд пропускал глобальные релизы серии Honor 300, и, скорее всего, подобная судьба ожидает и эту линейку.