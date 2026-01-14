В сеть утёк официальный рендер Google Pixel 10a, и поначалу может показаться, что перед нами изображение Pixel 9a. Впрочем, ничего удивительного в этом нет — от будущей модели серии «a» изначально не ждали нового дизайна.

Во-первых, ранее уже появлялись CAD-рендеры смартфона. Во-вторых, ещё в августе Google заявляла, что обновляет дизайн Pixel примерно раз в два-три года. Учитывая, что Pixel 9a заметно отличался от 8a, следующий редизайн, скорее всего, стоит ждать не раньше Pixel 11a.

Впрочем, это не обязательно минус. Смартфонов с дисплеем около 6,3 дюйма сегодня не так много, особенно в этом ценовом сегменте. Экран Pixel 10a имеет диагональ 6,3 дюйма (фактически 6,285″), а рамки вокруг него довольно широкие — что вполне ожидаемо для доступной модели.

Отдельного внимания заслуживает камера. Смартфонов с полностью или почти утопленным блоком камер сейчас немного, и Pixel 10a остаётся в их числе. Камерный модуль по-прежнему двойной, хотя визуально он стал чуть крупнее. Согласно утечкам, основная камера получит сенсор на 48 Мп с диафрагмой f/1.7, а ультраширокоугольная — 13 Мп с f/2.2.

OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц сохранится, но LTPO-панели не будет. Ёмкость аккумулятора также не изменится — 5 100 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 23 Вт, то есть ровно те же параметры, что и у Pixel 9a.





Похожая ситуация ожидается и с процессором. По данным из утёкшего исходного кода, Pixel 10a получит тот же чип Tensor G4, что и предшественник. Он будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ стандарта UFS 3.1. Более новый Tensor G5 заметно производительнее G4, хотя всё ещё уступает топовым решениям Qualcomm и MediaTek, но в Pixel 10a он, судя по всему, не появится.

Pixel 9a был представлен в середине марта, однако свежие слухи указывают на более ранний запуск Pixel 10a — смартфон может поступить в продажу уже в середине февраля. Ожидается четыре цветовых варианта: Obsidian, Berry, Fog и Lavender. Для сравнения, Pixel 9a предлагался в расцветках Obsidian, Peony, Porcelain и Iris.