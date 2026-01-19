Samsung откажется от смелого оранжевого оттенка, который Apple представила с iPhone 17 Pro, и вместо этого выберет более утончённые и элегантные расцветки для Galaxy S26. Вопреки ожиданиям аналитиков, рассчитывавших на то, что Samsung будет следовать стратегии Apple, новые утечки указывают на иной подход компании к цветовому оформлению своего флагмана.

Galaxy S26 Ultra получит чёрный, белый, синий и фиолетовый цвета

Фиолетовый станет основным героическим цветом для маркетинга

Базовая версия S26 не получит ускоренную зарядку выше 25W

Расцветки Galaxy S26 Ultra

По информации Ice Universe, на SIM-карте Galaxy S26 Ultra изображены четыре основных цвета: чёрный, белый, синий и фиолетовый. Если Samsung придерживается своего обычного подхода, эти оттенки будут соответствовать финишу корпуса устройства. Фиолетовый вариант, хотя и не так ярко выглядит, как Cosmic Orange на iPhone 17 Pro, должен смотреться элегантно и премиально на S26 Ultra. Именно этот цвет станет героическим оттенком в текущем году, и Samsung активно будет использовать его в маркетинговых материалах.

Для сравнения, текущее поколение Galaxy S25 Ultra доступно в расцветках серебристо-синий, белый серебристый, серый, чёрный, яшмово-зелёный, розовое золото и чёрный оникс. Последние три варианта — это специальные цвета, доступные исключительно через онлайн-магазин компании.

Galaxy S26 Ultra также должна получить дополнительные цвета, эксклюзивные для Samsung.com. Компания традиционно ограничивает количество выпуска ярких расцветок, выпуская их исключительно в собственном интернет-магазине. Ярко-красный оттенок Galaxy S23 Ultra — яркий пример такой стратегии, и Galaxy S26 Ultra может получить аналогичное обращение.

Зарядка базовой версии останется на уровне 25W

Samsung планирует повысить скорость проводной и беспроводной зарядки на Galaxy S26 Ultra до 60W и 25W соответственно. Однако базовая версия Galaxy S26 не получит таких же улучшений. Предыдущие утечки предполагали, что Galaxy S26 может получить быструю зарядку мощностью 45W, но свежие данные от надёжного источника охлаждают эти ожидания. Проводная зарядка на базовой модели ограничится 25W — тем же показателем, что и у предыдущих нескольких поколений флагманских устройств Samsung.





С другой стороны, базовый Galaxy S26 получит больший аккумулятор ёмкостью 4300 мАч вместо 4000 мАч. Это должно заметно повысить общее время автономной работы устройства.