Рынок смартфонов всё больше тяготеет к сверхтонким и лёгким устройствам. Apple представила iPhone Air, а Samsung выпустила Galaxy S25 Edge — два флагмана, которые демонстрируют вершину инженерии в компактных корпусах. Однако при внимательном сравнении именно Galaxy S25 Edge предлагает больше возможностей в том же ультратонком формате.

Дизайн и камеры: разница в деталях

Толщина iPhone Air составляет 5,64 мм, у Galaxy S25 Edge — 5,8 мм. Разница в 0,15 мм практически незаметна. Вес устройств также почти идентичен: 165 г у iPhone Air против 163 г у Galaxy. Но ключевое различие — в функциональности.





Apple ради компактности оставила только одну камеру на задней панели. Samsung же сумела встроить 200-Мп основной сенсор и 12-Мп ультраширокий модуль с автофокусом и макросъёмкой. При минимальной разнице в толщине Galaxy S25 Edge получает явное преимущество в универсальности съёмки.

Производительность и ИИ

iPhone Air работает на чипе A19 Pro с фирменными модулями N1 и C1X. Он энергоэффективен, стабилен и обеспечивает долгую актуальность. 8 ГБ оперативной памяти компенсируются оптимизацией iOS.





Galaxy S25 Edge оснащён Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ. Но главный козырь Samsung — интеграция искусственного интеллекта. One UI 7 предлагает функции Circle to Search, Live Translate, Call Transcript и другие AI-инструменты. Apple Intelligence только начинает разворачиваться в iOS 26. В итоге Galaxy S25 Edge даёт больше реальных сценариев использования.

Камеры: фронт против тыла

Apple сделала ставку на фронтальную камеру. Новый 18-Мп сенсор Center Stage с умным кадрированием — одно из лучших решений для селфи и видеозвонков.





Но по основным модулям Samsung выигрывает. 200-Мп сенсор с 2x зумом и дополнительная «широкоугольная» камера явно превосходят одинарную камеру iPhone Air, несмотря на Photonic Engine и более естественные цвета Apple.

Экран и прочность

Оба смартфона оснащены OLED-дисплеями с частотой до 120 Гц. Яркость iPhone Air достигает 3000 нит, что немного выше, чем у Galaxy S25 Edge.





С точки зрения защиты паритет: Apple использует Ceramic Shield 2, Samsung — Gorilla Glass Ceramic 2. Обе модели имеют титановую рамку и защиту IP68.

Аккумулятор, зарядка и цена

Apple обещает до 27 часов видео и оснащает смартфон зарядкой 20 Вт и MagSafe до 20 Вт. У Galaxy S25 Edge аккумулятор на 3900 мА·ч, проводная зарядка 25 Вт, беспроводная и обратная беспроводная зарядка. Это делает его более гибким в повседневных сценариях.

По цене iPhone Air стартует с $999 за 8/256 ГБ и достигает $1400 за 1 ТБ. Galaxy S25 Edge начинается с $1099 за 12/256 ГБ и $1219 за 512 ГБ. Apple дешевле на старте, но Samsung предлагает больше памяти, камеры и более быструю зарядку.

Итог

iPhone Air — шаг вперёд для Apple в создании ультратонких устройств. Но Samsung Galaxy S25 Edge в том же форм-факторе предлагает больше: мощнее камеры, глубже интегрированный ИИ и более гибкие сценарии зарядки.

В этой «гонке тонкости» Apple демонстрирует элегантность, но именно Samsung показывает, что тонкий смартфон может быть по-настоящему функциональным.