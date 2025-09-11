Энергетическая этикетка EPREL для нового iPhone 17 Air раскрыла важную особенность: батарея устройства уступает конкуренту — Samsung Galaxy S25 Edge.

Сравнение моделей iPhone 17 и Galaxy S25 Edge

Компания Apple накануне представила линейку iPhone 17, включающую четыре модели:





iPhone 17 — базовый вариант,

iPhone 17 Air — промежуточная модель,

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — флагманские устройства.

Именно iPhone 17 Air считается наиболее необычным в линейке: он сочетает элементы формата Galaxy S25 Edge. Однако по ряду параметров смартфон от Samsung всё же впереди — начиная с экрана и количества камер и заканчивая ёмкостью аккумулятора.

EPREL: показатели батареи iPhone 17 Air

Согласно данным EPREL, аккумулятор iPhone 17 Air сохраняет не менее 80 % ёмкости до 1000 циклов зарядки. Для сравнения, батарея Galaxy S25 Edge выдерживает до 2000 циклов до снижения ёмкости ниже 80 %. Это ровно вдвое больше.





Кроме того, iPhone 17 Air оснащён аккумулятором меньшей ёмкости, чем у Galaxy S25 Edge. Энергетическая маркировка указывает:

iPhone 17 Air — до 40 часов работы от одного заряда,

— до 40 часов работы от одного заряда, Galaxy S25 Edge — до 40 часов 5 минут.

Разница во времени минимальна, однако по надёжности и долговечности батареи преимущество на стороне Samsung.





