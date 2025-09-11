galaxy s25 edge 1 1200x675 1
Энергетическая этикетка EPREL для нового iPhone 17 Air раскрыла важную особенность: батарея устройства уступает конкуренту — Samsung Galaxy S25 Edge.

Содержание
1. Сравнение моделей iPhone 17 и Galaxy S25 Edge
2. EPREL: показатели батареи iPhone 17 Air
3. FAQ

Сравнение моделей iPhone 17 и Galaxy S25 Edge

Компания Apple накануне представила линейку iPhone 17, включающую четыре модели:


  • iPhone 17 — базовый вариант,
  • iPhone 17 Air — промежуточная модель,
  • iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — флагманские устройства.

Именно iPhone 17 Air считается наиболее необычным в линейке: он сочетает элементы формата Galaxy S25 Edge. Однако по ряду параметров смартфон от Samsung всё же впереди — начиная с экрана и количества камер и заканчивая ёмкостью аккумулятора.

EPREL: показатели батареи iPhone 17 Air

Согласно данным EPREL, аккумулятор iPhone 17 Air сохраняет не менее 80 % ёмкости до 1000 циклов зарядки. Для сравнения, батарея Galaxy S25 Edge выдерживает до 2000 циклов до снижения ёмкости ниже 80 %. Это ровно вдвое больше.


Кроме того, iPhone 17 Air оснащён аккумулятором меньшей ёмкости, чем у Galaxy S25 Edge. Энергетическая маркировка указывает:

  • iPhone 17 Air — до 40 часов работы от одного заряда,
  • Galaxy S25 Edge — до 40 часов 5 минут.

Разница во времени минимальна, однако по надёжности и долговечности батареи преимущество на стороне Samsung.


FAQ

Что показала энергетическая этикетка iPhone 17 Air?
Батарея сохраняет не менее 80 % ёмкости до 1000 циклов зарядки.

Какой смартфон выдерживает больше циклов зарядки?
Samsung Galaxy S25 Edge — до 2000 циклов.


Сколько работает iPhone 17 Air от одного заряда?
До 40 часов, по данным EPREL.

Насколько дольше работает Galaxy S25 Edge?
Разница составляет 5 минут, но батарея долговечнее в два раза.

