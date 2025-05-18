Лёгкий и тонкий корпус повлиял на ёмкость батареи.

Apple планирует выпустить смартфон iPhone 17 Air с корпусом толщиной всего 5,5 мм и массой 145 граммов. Об этом сообщает южнокорейская платформа Naver со ссылкой на источники в цепочке поставок компании. Однако за компактность пользователям придётся заплатить сниженной автономностью: по данным утечки, устройство получит аккумулятор ёмкостью всего 2800 мА·ч.

На фоне флагманов 2025 года, оснащённых батареями от 4000 до 6000 мА·ч, такое решение выглядит нетипичным. Даже самый тонкий смартфон Samsung — Galaxy S25 Edge — получил аккумулятор на 3900 мА·ч при аналогичной толщине корпуса. Для сравнения, складной Galaxy Z Flip образца 2020 года предлагал 3300 мА·ч.

Впрочем, Apple якобы компенсирует скромный объём применением новой технологии высокоплотных аккумуляторов. По данным источников, она может повысить эффективную ёмкость на 15–20 %, хотя пока неясно, как это скажется на реальной автономности.

iPhone 17 Air также оснастят 6,6-дюймовым дисплеем с Dynamic Island, кнопкой управления камерой и частотой обновления 120 Гц — такой параметр, по слухам, станет стандартом для всех моделей серии. В качестве процессора ожидается чип Apple A19 с поддержкой Wi-Fi 7, а защитное стекло сделают более прочным.

Стоимость iPhone 17 Air будет ниже, чем у iPhone 17 Pro, стартующая цена которого составит $999. Презентация всей линейки — iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max — ожидается в сентябре или октябре 2025 года.