Компания Apple рассматривает возможность возвращения культового аксессуара — бампера — специально для нового смартфона iPhone 17 Air, который представят в сентябре 2025 года. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

Возвращение к эпохе iPhone 4

Бампер впервые появился в 2010 году вместе с iPhone 4 как решение проблемы приёма сигнала («антеннагейт»). Такой аксессуар защищает только боковые грани устройства, оставляя заднюю панель открытой. Если Apple возродит дизайн для iPhone 17 Air, это будет лёгкий способ защитить смартфон от падений и царапин, сохраняя его ультратонкий корпус толщиной всего 6,2 мм.





Дополнительные аксессуары

По данным The Information, Apple также работает над чехлом с аккумулятором для iPhone 17 Air. Подобные решения уже предлагались ранее: Smart Battery Case для iPhone 11 и MagSafe Battery Pack для более поздних моделей. Новый вариант может увеличить время автономной работы (батарея самого смартфона — около 2900 мА·ч) и, вероятно, получит поддержку MagSafe.

Каким будет iPhone 17 Air

По слухам, iPhone 17 Air будет оснащён:





6,6-дюймовым OLED-экраном ,

, чипом Apple A19 ,

, одной 48-Мп камерой на задней панели.

Цена новинки ожидается на уровне $999, что сделает её промежуточным вариантом между базовым iPhone 17 ($799) и Pro-версией ($1199).

Материалы и дизайн

Для бампера могут использоваться силикон или переработанный пластик. В отличие от 2010 года, проблема антенн больше не стоит так остро, но аксессуар способен улучшить удобство хвата и добавить базовую защиту смартфону.





Сентябрьская презентация Apple уже близко — совсем скоро станет ясно, вернётся ли культовый аксессуар официально.