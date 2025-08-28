Новые iPad Pro от Apple оснащены Tandem OLED-панелями, которые поставляет в основном LG Display. Южнокорейская компания уже какое-то время пытается убедить Apple использовать эту же технологию и в будущих iPhone.

До сих пор успеха не было, но новый отчёт утверждает, что Apple может внедрить Tandem OLED-панели в iPhone 2028 года (возможно, это будет iPhone 20 или XX). Решение пока не принято, но LG явно заинтересована: это либо сделает её единственным поставщиком дисплеев для iPhone, либо заметно увеличит долю компании по сравнению с главным конкурентом — Samsung Display. У LG в США зарегистрировано 348 патентов, связанных с Tandem OLED.





Технология Tandem OLED подразумевает размещение двух слоёв OLED друг над другом, что повышает яркость, продлевает срок службы экрана и одновременно улучшает энергоэффективность.

Ранее сообщалось, что Apple рассматривает упрощённый вариант: в iPhone планируется удвоение только синих субпикселей, а красные и зелёные останутся однослойными. Такой подход в индустрии называют «simplified tandem» — это более доступное по цене решение проблемы деградации синих субпикселей.



