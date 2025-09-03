Apple, по слухам, готовится представить свой первый складной iPhone в конце следующего года. Новый отчёт аналитиков утверждает, что компания с большим оптимизмом смотрит на перспективы новинки.

Согласно прогнозам, Apple подняла план по поставкам iPhone Fold до 8–10 миллионов устройств в 2026 году и до 20–25 миллионов в 2027-м. Ранее ожидалось 6–8 миллионов и 10–15 миллионов соответственно. Таким образом, рост прогнозов можно назвать весьма значительным.





В 2028 году Apple якобы представит и складной iPad. Однако его продажи будут заметно скромнее: от 0,5 до 1 миллиона устройств. Судя по оценкам, компания рассматривает складной планшет скорее как нишевый продукт, тогда как iPhone Fold должен стать массовым решением.

Кроме того, сообщается, что в 2027 году выйдет гарнитура Apple Vision Air, созданная для решения главных проблем Vision Pro — веса и цены. Новая модель станет на 40% легче и будет стоить менее половины от стоимости Pro. Прогноз по поставкам Vision Air — около 1 миллиона устройств в 2027 году, что заметно больше по сравнению с Vision Pro, который с момента запуска был продан лишь в количестве примерно 400 тысяч экземпляров.



