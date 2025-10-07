Компания Akko, специализирующаяся на аксессуарах, анонсировала MetaKey — чехол-клавиатуру, предназначенную для моделей iPhone 17 Pro Max и 16 Pro Max. Этот аксессуар оптимизирует использование дисплея смартфона и стилизует его под легендарные устройства BlackBerry.

MetaKey не ограничивается только текстовым вводом, но и поддерживает горячие клавиши для моментального запуска выбранных программ и функций. Интегрированный магнит позволяет использовать чехол с устройствами MagSafe, включая внешние аккумуляторы.

Разработчик подчеркивает, что чехол оставляет свободным доступ к порту USB-C, стандартным кнопкам, микрофонам и динамикам. Клавиатура оснащена белой подсветкой для комфортной работы в условиях недостаточной освещенности, а съемный груз весом 9 грамма дает возможность регулировать распределение веса.

Стоимость Akko MetaKey определяется моделью iPhone: 59 долларов (4 900 руб.) для iPhone 16 Pro Max и 69 долларов (5 700 руб.) для iPhone 17 Pro Max.