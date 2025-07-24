Разработчики YouTube приступили к интеграции возможностей генеративного искусственного интеллекта в свой сервис для создания коротких вертикальных видео, Shorts. Эти инструменты позволят пользователям трансформировать статические изображения в динамичные видеоролики, а также предоставят широкий выбор видеоэффектов, основанных на нейросетях.

Новые функции станут доступны в интерфейсе создания Shorts в ближайшее время. Одна из ключевых возможностей — преобразование фотографий в видеоролики, используя всего одно изображение. На основе этого изображения, модель GenAI создает короткий видеоклип, продолжительность которого не уточняется, опираясь на заданные пользователем параметры.

В дополнение к этому, в инструментах редактирования видео появятся два новых эффекта, работающих на основе искусственного интеллекта. Первый эффект имитирует погружение под воду: нейросеть создает дополнительные кадры, сглаживая переход между реальными кадрами и создавая эффект погружения объекта. Второй эффект позволяет пользователю создать рисунок или эскиз прямо на своем смартфоне, а затем превратить его в детализированное изображение.

Также, создатели контента получат доступ к AI Playground, инструменту для генерации видео и музыки на основе текстового описания.





Представители YouTube подчеркивают, что контент, созданный с использованием ИИ, будет соответствующим образом помечен. Внедрение новых функций будет происходить поэтапно в течение нескольких недель. Первыми доступ к ним получат пользователи в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.