Команда YouTube Music продолжает работу над редизайном экрана Now Playing, который тестируется с ноября 2024 года. Нововведения пока не стали массовыми: отдельные элементы интерфейса всё ещё проходят A/B-тестирование, включая расположение кнопок оценки трека.

Основные изменения в интерфейсе

В сравнении с версией 2023 года, панель управления (пауза, следующий/предыдущий трек, повторы и случайное воспроизведение) теперь располагается под названием песни и именем исполнителя. Временная шкала сохранила центральное положение, но получила более «блочный» дизайн, перекликающийся с основным приложением YouTube.

Карточки дополнительных действий, включая переключение между режимами «Песня» и «Видео», теперь размещаются в нижней части экрана. Эта часть интерфейса была изменена ещё в феврале.

Перемещение кнопок «Нравится» и «Не нравится»

На последнем этапе тестов YouTube Music перенесла кнопки «пальцев вверх» и «вниз» из карусели действий в отдельную зону — теперь это две круглые кнопки, размещённые справа от имени трека и исполнителя. Вместо единого блока они стали отдельными элементами интерфейса.

Хотя такое решение может визуально нарушать симметрию, оно позволило освободить карусель, где теперь одновременно отображаются больше опций — комментарии, сохранение, просмотр видео, загрузка и шаринг, без необходимости пролистывания.

Дополнительные функции и тесты

Параллельно с редизайном YouTube Music внедряет новые жесты управления. На страницах альбомов и плейлистов теперь можно свайпнуть трек вправо, чтобы добавить его в очередь воспроизведения, и влево — чтобы сохранить в плейлист.

Тесты нового интерфейса продолжаются, и часть пользователей временно теряет доступ к редизайну. Это говорит о продолжающемся эксперименте, цель которого — создать более удобный и функциональный интерфейс экрана воспроизведения.