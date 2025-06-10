hero image 22
Автор:

YouTube изменил подход к модерации контента в декабре 2024 года, не сделав официального заявления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы и обучающие материалы платформы.

Согласно новому регламенту, модераторы YouTube теперь могут оставлять видео, нарушающие правила платформы — такие как запрет на ненормативную лексику, сцены насилия, проявления ненависти и дезинформацию — если видео признано социально значимым. Ранее порог допустимого нарушающего контента составлял 25 %, теперь — 50 %, что позволяет большему числу роликов оставаться на платформе.

Содержание
1. Социальная значимость как основание для исключений
2. Снижение прозрачности на фоне политического давления
3. YouTube поясняет позицию

Социальная значимость как основание для исключений

Как уточняет The New York Times, социально значимым YouTube считает контент, связанный с выборами, идеологиями, движениями, расой, гендером, сексуальностью, абортами, иммиграцией, цензурой и другими общественно важными темами. Изменения были внедрены через новые обучающие материалы, распространённые среди модераторов в середине декабря.

Примером служит 43-минутный ролик о назначениях в правительство Дональда Трампа. Видео не удалили, поскольку оно подпадает под новую трактовку значимости. Также не был снят южнокорейский ролик, где в воображаемом сценарии упоминается казнь политика на гильотине. В YouTube пояснили, что «исполнение наказания гильотиной невозможно», и потому контент не нарушает правила.

Снижение прозрачности на фоне политического давления

Новые правила вступили в силу незадолго до возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В это же время другие технологические гиганты также ослабили контроль: X (бывший Twitter) полностью отказался от модерации после покупки Илоном Маском, заменив её системой Community Notes.

В отличие от X, YouTube не сообщил об изменениях публично. Однако представитель YouTube подтвердил, что в первом квартале 2025 года с платформы было удалено 192 856 видео — на 22% больше, чем годом ранее.

YouTube поясняет позицию

Официальный комментарий предоставила представитель YouTube Николь Белл:


«Мы регулярно обновляем наши правила сообщества, чтобы адаптироваться к контенту, который появляется на платформе. Например, в этом году мы отменили оставшиеся COVID-19-ограничения и усилили защиту от контента, связанного с азартными играми. Материал The New York Times касается отдельного аспекта нашей работы — давней практики делать исключения для контента, имеющего общественную значимость или образовательный, научный, документальный или художественный (EDSA) контекст. Эти исключения применяются к малому числу видео, но позволяют сохранять важный контент. Например, не удалять часовую новостную программу из-за одного короткого фрагмента с насилием».

YouTube рекомендует ознакомиться с отчётом о соблюдении правил сообщества, чтобы получить полную информацию о новых подходах к модерации.

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии