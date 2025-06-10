YouTube изменил подход к модерации контента в декабре 2024 года, не сделав официального заявления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы и обучающие материалы платформы.

Согласно новому регламенту, модераторы YouTube теперь могут оставлять видео, нарушающие правила платформы — такие как запрет на ненормативную лексику, сцены насилия, проявления ненависти и дезинформацию — если видео признано социально значимым. Ранее порог допустимого нарушающего контента составлял 25 %, теперь — 50 %, что позволяет большему числу роликов оставаться на платформе.

Социальная значимость как основание для исключений

Как уточняет The New York Times, социально значимым YouTube считает контент, связанный с выборами, идеологиями, движениями, расой, гендером, сексуальностью, абортами, иммиграцией, цензурой и другими общественно важными темами. Изменения были внедрены через новые обучающие материалы, распространённые среди модераторов в середине декабря.

Примером служит 43-минутный ролик о назначениях в правительство Дональда Трампа. Видео не удалили, поскольку оно подпадает под новую трактовку значимости. Также не был снят южнокорейский ролик, где в воображаемом сценарии упоминается казнь политика на гильотине. В YouTube пояснили, что «исполнение наказания гильотиной невозможно», и потому контент не нарушает правила.

Снижение прозрачности на фоне политического давления

Новые правила вступили в силу незадолго до возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В это же время другие технологические гиганты также ослабили контроль: X (бывший Twitter) полностью отказался от модерации после покупки Илоном Маском, заменив её системой Community Notes.

В отличие от X, YouTube не сообщил об изменениях публично. Однако представитель YouTube подтвердил, что в первом квартале 2025 года с платформы было удалено 192 856 видео — на 22% больше, чем годом ранее.

YouTube поясняет позицию

Официальный комментарий предоставила представитель YouTube Николь Белл:



«Мы регулярно обновляем наши правила сообщества, чтобы адаптироваться к контенту, который появляется на платформе. Например, в этом году мы отменили оставшиеся COVID-19-ограничения и усилили защиту от контента, связанного с азартными играми. Материал The New York Times касается отдельного аспекта нашей работы — давней практики делать исключения для контента, имеющего общественную значимость или образовательный, научный, документальный или художественный (EDSA) контекст. Эти исключения применяются к малому числу видео, но позволяют сохранять важный контент. Например, не удалять часовую новостную программу из-за одного короткого фрагмента с насилием».

YouTube рекомендует ознакомиться с отчётом о соблюдении правил сообщества, чтобы получить полную информацию о новых подходах к модерации.