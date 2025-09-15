Образовательная платформа «Яндекс Учебник» начала всероссийскую диагностику по информатике. В ней участвуют школьники 5-11-х классов и студенты колледжей. Проверка знаний продлится до 19 октября и позволит педагогам оценить уровень цифровой грамотности, понимание теоретических основ информатики, владение информационными технологиями, алгоритмами и программированием.

Результаты диагностики помогут учителям определить сильные и слабые стороны учеников и выстроить индивидуальные траектории обучения, а также скорректировать образовательный процесс для целых классов.





Что покажет диагностика

По данным «Яндекс Учебника», аналогичное тестирование проходило весной 2024 года. В нём участвовали более 332 тысяч школьников и студентов колледжей. Тогда лучшие результаты показали задания по теме «Информационные технологии» — их решаемость составила 55,6%. Самые низкие показатели оказались в блоке «Алгоритмизация и основы программирования» — 45,4%.

Организаторы ожидают, что новая диагностика позволит получить ещё более точные данные о подготовке учеников и поможет школам усилить работу с темами, вызывающими наибольшие затруднения.



