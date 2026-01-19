Яндекс Карты получили функцию отслеживания местоположения в реальном времени. Пользователи могут делиться своим перемещением по городу с друзьями и близкими на выбранный период — от 15 минут до постоянной трансляции. Функция работает в основном интерфейсе приложения без переключения режимов.

Трансляция доступна на период от 15 минут до суток или постоянно

Получатели видят пин на карте и могут построить маршрут до пользователя

Функция встроена в основной интерфейс без отдельных приложений

Пользователи сами выбирают, на какой срок делиться местоположением. Доступна трансляция на 15 минут или час — это удобно при встрече в новом месте или когда нужно пересечься с человеком, который уже гуляет по городу. Также можно поделиться геопозицией на восемь часов и сутки, чтобы не потерять друг друга на мероприятии или в путешествии. Кроме того, можно включить постоянную трансляцию, которая позволит близким всё время видеть местоположение на карте.

«Сценарий, когда можно делиться своим местоположением, уже знаком рынку. В Картах мы сделали его максимально простым и интуитивно понятным. В нём нет лишних элементов, не нужно скачивать отдельное приложение или переключаться в другой режим — всё работает в основном интерфейсе. Мы уверены, что функция поможет пользователям проще находить друг друга на уже знакомой карте и в городе», — рассказал Антон Лямин, руководитель команды Поиска и выбора мест в Яндекс Картах.

Чтобы поделиться геопозицией, достаточно нажать на своё местоположение. После этого Карты предложат поделиться локацией с друзьями и близкими, и они увидят пин на своей карте. Кроме того, локацию можно отправить через профиль в разделе «Геопозиция» или сделав скриншот участка карты, на котором находится пользователь.

Закончить трансляцию можно в любой момент. Для этого надо перейти в раздел «Геопозиция» в профиле или нажать на своё местоположение. При выборе нужной трансляции появится кнопка «Завершить». После завершения трансляции пин пользователя пропадёт с карты близких.





Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении Яндекс Карт на iOS и Android.