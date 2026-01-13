В столице впервые сфотографировали новый электрокар «Яндекса» UMO 5 без маскировочных элементов. Машина уже получила одобрение типа транспортного средства и готова к запуску в производство на заводе «Москвич».

Электромобиль обнаружили на подземной парковке в Москве. От посторонних глаз скрыт только логотип китайского производителя на руле — остальные детали открыты для обозрения. Декабрь 2025 года принес информацию о намерениях «Яндекса» войти на рынок электротранспорта с собственной моделью.

Технические характеристики и происхождение модели

UMO 5 представляет собой ребрендированную версию кросс-хэтчбека GAC Aion Y Plus. Электрокар получил переднеприводную компоновку с двигателем мощностью 204 лошадиные силы. Заявленная дальность поездки на полном заряде батареи достигает 430 километров.

Производство запустят на площадке завода «Москвич» при участии компании EVM. Документация на транспортное средство прошла процедуру типового одобрения, что открывает путь к серийному выпуску и продажам.

Ценовая политика и конкуренция

Стоимость UMO 5 может составить примерно 2,4 миллиона рублей после применения государственной субсидии в 925 тысяч рублей. Это делает новинку «Яндекса» доступнее электромобиля «Атом», который продается в диапазоне от 2,7 до 3,2 миллиона рублей. Ценовое преимущество способно привлечь покупателей, ищущих более бюджетные варианты среди отечественных электрокаров.



