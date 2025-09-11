На главном экране приложения Яндекс Карты появилась новая кнопка «Погода», которая позволяет оперативно узнать прогноз на сутки и посмотреть интерактивную карту осадков. Теперь пользователи смогут заранее спланировать маршруты и оценить, ожидается ли дождь или снег в точке назначения к моменту приезда.

Прогноз от технологии Метеум

Прогноз погоды в «Яндекс Картах» формируется с помощью технологии Метеум от сервиса «Яндекс Погода». Она объединяет данные из разных источников:





глобальных метеомоделей,

спутниковых наблюдений,

радиозондов,

метеостанций,

локальных датчиков,

пользовательских отметок о погоде.

Благодаря этому прогноз становится точнее и учитывает локальные изменения, например, кратковременные дожди в отдельных районах города.

Что нового для пользователей

В специальном разделе можно выбрать интересующую область на карте и получить:





почасовой прогноз на ближайшие 24 часа ,

, карту осадков на ближайшие два часа, где видно, где именно и во сколько пойдёт дождь или снег.

Это позволит планировать поездки и заранее учитывать погодные условия, например, проверить, не попадёт ли дорога домой под ливень.

Будущие возможности

В «Яндексе» заявили, что в дальнейшем погодные данные будут использоваться при построении маршрутов вКартах и Навигаторе. Если во время поездки начнётся дождь или снег, сервис скорректирует прогноз времени прибытия и отобразит метеоусловия прямо на маршруте.



