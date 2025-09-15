Т-банк объявил о запуске фирменного сервиса T-Pay для смартфонов на iOS. Теперь владельцы iPhone с iOS 16 и выше смогут оплачивать покупки бесконтактно через Bluetooth Low Energy (BLE), не доставая пластиковую карту.

Как работает T-Pay на iPhone

Чтобы совершить оплату, нужно обновить приложение Т-банка до версии 7.19 и выше, включить Bluetooth и на главной странице выбрать опцию «Оплатить айфоном». После этого смартфон достаточно поднести к терминалу, и транзакция будет проведена.





Важно, что интернет-соединение для оплаты не требуется — сервис будет работать даже при слабом или отсутствующем сигнале связи.

Совместимость и комментарии компании

T-Pay для iPhone полностью совместим с сервисом «Вжух» от Сбера, который также использует BLE для передачи данных.





Директор по продукту T-Pay Никита Буклиш прокомментировал запуск: