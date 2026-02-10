Основатель Telegram Павел Дуров назвал попытки России ограничить доступ к мессенджеру стратегией, направленной на переход пользователей на государственное приложение с функциями слежки и политической цензуры.
- Россия применяет ту же тактику, что Иран восемь лет назад, когда запретил Telegram под надуманными предлогами
- Большинство иранцев продолжают пользоваться Telegram через обход блокировок, несмотря на официальный запрет
- Дуров заявил, что компания сохранит приверженность свободе слова и конфиденциальности независимо от давления властей
Дуров опубликовал комментарий в своём телеграм-канале на фоне текущих ограничений доступа к мессенджеру в России. Он провёл параллель с действиями иранских властей восьмилетней давности, когда страна запретила Telegram, пытаясь вынудить граждан использовать государственную альтернативу.
По словам основателя Telegram, иранская стратегия провалилась — большинство жителей страны по-прежнему используют мессенджер, обходя цензурные ограничения, и предпочитают его приложениям, подверженным государственной слежке.
«Ограничение свободы граждан никогда не будет правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на давление», — заявил Дуров.
Основатель компании не уточнил конкретные меры, которые власти России применяют к мессенджеру, но назвал их попыткой принудительного перехода пользователей на контролируемое государством приложение, созданное для наблюдения и политической цензуры.
Полная цитата из канала Дурова:
Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке. Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление