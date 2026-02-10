Основатель Telegram Павел Дуров назвал попытки России ограничить доступ к мессенджеру стратегией, направленной на переход пользователей на государственное приложение с функциями слежки и политической цензуры.

Россия применяет ту же тактику, что Иран восемь лет назад, когда запретил Telegram под надуманными предлогами

Большинство иранцев продолжают пользоваться Telegram через обход блокировок, несмотря на официальный запрет

Дуров заявил, что компания сохранит приверженность свободе слова и конфиденциальности независимо от давления властей

Дуров опубликовал комментарий в своём телеграм-канале на фоне текущих ограничений доступа к мессенджеру в России. Он провёл параллель с действиями иранских властей восьмилетней давности, когда страна запретила Telegram, пытаясь вынудить граждан использовать государственную альтернативу.

По словам основателя Telegram, иранская стратегия провалилась — большинство жителей страны по-прежнему используют мессенджер, обходя цензурные ограничения, и предпочитают его приложениям, подверженным государственной слежке.

«Ограничение свободы граждан никогда не будет правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на давление», — заявил Дуров.

Основатель компании не уточнил конкретные меры, которые власти России применяют к мессенджеру, но назвал их попыткой принудительного перехода пользователей на контролируемое государством приложение, созданное для наблюдения и политической цензуры.

Полная цитата из канала Дурова:



