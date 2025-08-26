Музыкальный сервис «Звук» опубликовал рейтинг самых популярных треков, альбомов и артистов лета-2025. В подборке оказались как новые хиты, так и завоевавшие популярность в соцсетях вирусные треки.

Главные музыкальные итоги сезона

— Ваня Дмитриенко. Его песни чаще всего звучали в наушниках пользователей. Альбом лета — «Высшие силы» ANNA ASTI.

— «Высшие силы» ANNA ASTI. Хит сезона — «Кухни» группы «Бонд с кнопкой».

— «Кухни» группы «Бонд с кнопкой». Самый вирусный трек соцсетей — Fake ID от Kizaru и Icegergert.

Музыка для разных летних настроений

«Звук» также собрал статистику по самым популярным трекам в разных жизненных ситуациях:





для вечеринок — «Вип» (Uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Toxi$);

для дачных посиделок — «Само собой» Артура Пирожкова;

для жарких дней — Hamay от AY YOLA;

для рассветов — «Сериал» группы «Сова»;

для отдыха на солнце — «Пахнешь как» от SOLIDNAYA и SAKXRA.

Отдельно редакция отметила Ульяну Мамушкину как новую яркую фигуру инди-сцены.

Аудиокниги, подкасты и детский сегмент

Не только музыка пользовалась спросом летом-2025:





среди аудиокниг лидером стала «Уходя, закройте двери» Екатерины Соболь (цикл «Артефакторы»);

в подкастах больше всего прослушиваний собрал «Бритни офис» о поп-культуре конца XX — начала XXI века;

в детском разделе лидировали песня Wheels On The Bus от «Малышариков» и аудиосборник «Игрушки и другие стихи» Агнии Барто.

Персональные итоги для пользователей

Каждый слушатель «Звука» получит собственный отчёт по итогам лета: персональный плейлист и интерактивный тест «Какой ты арбуз?». По результатам теста сервис создаст аватар в стиле любимого жанра — от «поп-арбуза со стразами» до «неонового техно-арбуза».