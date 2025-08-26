1200h628
Автор:

Музыкальный сервис «Звук» опубликовал рейтинг самых популярных треков, альбомов и артистов лета-2025. В подборке оказались как новые хиты, так и завоевавшие популярность в соцсетях вирусные треки.

Содержание
1. Главные музыкальные итоги сезона
2. Музыка для разных летних настроений
3. Аудиокниги, подкасты и детский сегмент
4. Персональные итоги для пользователей

Главные музыкальные итоги сезона

  • Голос лета — Ваня Дмитриенко. Его песни чаще всего звучали в наушниках пользователей.
  • Альбом лета — «Высшие силы» ANNA ASTI.
  • Хит сезона — «Кухни» группы «Бонд с кнопкой».
  • Самый вирусный трек соцсетей — Fake ID от Kizaru и Icegergert.
003
004
005

Музыка для разных летних настроений

«Звук» также собрал статистику по самым популярным трекам в разных жизненных ситуациях:


  • для вечеринок — «Вип» (Uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Toxi$);
  • для дачных посиделок — «Само собой» Артура Пирожкова;
  • для жарких дней — Hamay от AY YOLA;
  • для рассветов — «Сериал» группы «Сова»;
  • для отдыха на солнце — «Пахнешь как» от SOLIDNAYA и SAKXRA.

Отдельно редакция отметила Ульяну Мамушкину как новую яркую фигуру инди-сцены.

006
007
008

Аудиокниги, подкасты и детский сегмент

Не только музыка пользовалась спросом летом-2025:


  • среди аудиокниг лидером стала «Уходя, закройте двери» Екатерины Соболь (цикл «Артефакторы»);
  • в подкастах больше всего прослушиваний собрал «Бритни офис» о поп-культуре конца XX — начала XXI века;
  • в детском разделе лидировали песня Wheels On The Bus от «Малышариков» и аудиосборник «Игрушки и другие стихи» Агнии Барто.

Персональные итоги для пользователей

Каждый слушатель «Звука» получит собственный отчёт по итогам лета: персональный плейлист и интерактивный тест «Какой ты арбуз?». По результатам теста сервис создаст аватар в стиле любимого жанра — от «поп-арбуза со стразами» до «неонового техно-арбуза».

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.