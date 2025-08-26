Музыкальный сервис «Звук» опубликовал рейтинг самых популярных треков, альбомов и артистов лета-2025. В подборке оказались как новые хиты, так и завоевавшие популярность в соцсетях вирусные треки.
Главные музыкальные итоги сезона
- Голос лета — Ваня Дмитриенко. Его песни чаще всего звучали в наушниках пользователей.
- Альбом лета — «Высшие силы» ANNA ASTI.
- Хит сезона — «Кухни» группы «Бонд с кнопкой».
- Самый вирусный трек соцсетей — Fake ID от Kizaru и Icegergert.
Музыка для разных летних настроений
«Звук» также собрал статистику по самым популярным трекам в разных жизненных ситуациях:
- для вечеринок — «Вип» (Uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Toxi$);
- для дачных посиделок — «Само собой» Артура Пирожкова;
- для жарких дней — Hamay от AY YOLA;
- для рассветов — «Сериал» группы «Сова»;
- для отдыха на солнце — «Пахнешь как» от SOLIDNAYA и SAKXRA.
Отдельно редакция отметила Ульяну Мамушкину как новую яркую фигуру инди-сцены.
Аудиокниги, подкасты и детский сегмент
Не только музыка пользовалась спросом летом-2025:
- среди аудиокниг лидером стала «Уходя, закройте двери» Екатерины Соболь (цикл «Артефакторы»);
- в подкастах больше всего прослушиваний собрал «Бритни офис» о поп-культуре конца XX — начала XXI века;
- в детском разделе лидировали песня Wheels On The Bus от «Малышариков» и аудиосборник «Игрушки и другие стихи» Агнии Барто.
Персональные итоги для пользователей
Каждый слушатель «Звука» получит собственный отчёт по итогам лета: персональный плейлист и интерактивный тест «Какой ты арбуз?». По результатам теста сервис создаст аватар в стиле любимого жанра — от «поп-арбуза со стразами» до «неонового техно-арбуза».