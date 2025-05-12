Рынок смартфонов в Индии переживает редкий спад, несмотря на общий рост поставок по всему миру. Тем не менее, несколько брендов — от гигантов вроде Apple до сравнительно молодых игроков вроде Nothing — показывают впечатляющие результаты, согласно новому отчёту IDC за первый квартал 2025 года.
Vivo вырывается вперёд, Samsung теряет позиции
Лидером индийского рынка в начале года стала Vivo, увеличив долю до 19,7% против 16,4% у Samsung. Год назад разрыв между ними составлял всего 0,6 процентного пункта — теперь же разница превысила 3%. Рост продаж Vivo составил 14,6%, что само по себе солидно, но не дотягивает до скачков, которые продемонстрировали Apple, Motorola, Nothing и Google.
Apple бьёт рекорды, Motorola и Nothing рвутся вверх
- Apple увеличила поставки на 23,1% и установила новый рекорд: 3 миллиона iPhone в Индии за первый квартал. Особенно хорошо продаётся линейка iPhone 16, включая модели Pro и e.
- Motorola показала рост на 54,7%, что делает её одним из главных «возвращенцев» на рынок.
- Nothing и Google формально не входят в топ-10 брендов по объёму, но показали наивысший процентный рост по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Разумеется, столь резкий взлёт был проще зафиксировать на фоне низкой прошлогодней базы, но это не отменяет факта: оба бренда набирают популярность, особенно среди молодых пользователей и поклонников Android в чистом виде.
Хотя в отчёте не уточняется доля iPhone 16e, ясно одно: Apple полностью доминирует в «премиум-сегменте», то есть в категориях от $600 и выше. Здесь же ожидалась высокая доля у Samsung Galaxy S25, но линейка явно не оправдала ожиданий.
Samsung, несмотря на сильные позиции в среднем сегменте (особенно благодаря Galaxy A56), зафиксировала падение на 0,6% по объёму продаж, а доля на рынке выросла лишь символически: с 15,6% до 16,4%.
Кто ещё в топе?
На данный момент пятёрка лидеров по доле на индийском рынке выглядит так:
- Vivo
- Samsung
- Oppo
- Realme
- Apple
Xiaomi, ранее бывшая в топ-3, теперь с трудом удерживает шестое место, уступая Motorola. Также снижение продаж показали Poco, OnePlus и iQOO.
Что в итоге?
В первом квартале 2025 года в Индии было отгружено 32 миллиона смартфонов, что на 6% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики IDC всё ещё прогнозируют небольшой рост по итогам года, хотя и скромный — в пределах 1–3%.