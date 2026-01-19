По итогам 2025 года количество нежелательных звонков в России сократилось на 3% по сравнению с 2024 годом. Это первое зафиксированное снижение мошеннической активности, которое связано с улучшением ИИ-инструментов сервиса «Защитник МТС» и введением новых законов против телефонного мошенничества. Всего за прошлый год сервис заблокировал 3,17 млрд нежелательных звонков.

Средняя продолжительность нежелательного вызова сократилась с 3 минут до 13,6 секунд

Мошенники перешли к персонализированным схемам: доля звонков в два и более этапа выросла на 50%

Самая активная атака зафиксирована в Самаре — 48 744 попытки дозвониться одному абоненту

География и цели мошенников

В 2025 году мошенники звонили в основном жителям городов-миллионников. Чаще всего звонки совершались в Москву — на столицу пришлось 17% от всех нежелательных звонков, далее следуют Краснодар (7%) и Санкт-Петербург (6%). Главными целями мошенников были люди с доходом свыше 50 тысяч рублей в возрасте 35–44 лет, а также пенсионеры старше 65 лет.

Самая продолжительная попытка мошенников связаться с одним абонентом была зафиксирована в Самаре: пользователю пытались дозвониться 48 744 раза, все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы «Защитником».

Изменение тактики преступников

За последний год мошенники изменили свою тактику. Если в 2024 году злоумышленники звонили под предлогом продления договора с сотовыми операторами, то в прошлом году наиболее частой стала схема обмана, направленная на дополнительный заработок и инвестиции (24% от всех нежелательных звонков). Кроме того, звонки стали персонализированными. Например, доля схем с двумя и более звонками выросла на 50%. Их всплеск пришёлся на период с мая по сентябрь, при этом начиная с октября количество таких звонков начало резко сокращаться.

«Злоумышленники перешли от тактики массовых обзвонов к точечному социальному инжинирингу, поэтому на протяжении прошлого года мы внедряли новые ИИ-инструменты для выявления сложных схем мошенничества. Благодаря этому средняя продолжительность нежелательного вызова сократилась с 3 минут до 13,6 секунд. Если раньше мы могли бороться с преступными схемами только после их появления, то сейчас мы на пути к тому, чтобы предугадывать их с помощью искусственного интеллекта и оперативно адаптировать под них наш сервис», — комментирует директор Центра продуктов телеком технологий Андрей Бийчук.



