Компания Apple представила iOS 26 Beta 8, которая, по данным инсайдеров, может стать финальной тестовой версией перед выходом стабильной iOS 26. Традиционно официальный релиз новой системы совпадает с запуском линейки iPhone. В этом году дата релиза может прийтись на 16 сентября — через неделю после предполагаемой презентации iPhone 17, хотя сама Apple дату пока не подтвердила.

Завершение бета-теста и переход на стабильную версию

Пользователи, участвующие в бета-программе, смогут вернуться на стабильные обновления без необходимости стирать данные с устройства. Ожидается, что вместе с анонсом новых iPhone компания выпустит iOS 26 Release Candidate. Это станет первой возможностью выйти из программы бета-тестирования без риска для данных.





Многие тестировщики планируют остаться на стабильной версии и вернуться в бета-программу лишь с выходом iOS 26.4, где ожидается появление функции «Персональная Siri».

Что изменилось в iOS 26 Beta 8

С каждой новой бета-версией улучшалась автономность. В iOS 26 Beta 8 заметно скорректирован визуальный эффект Liquid Glass на домашнем экране, хотя в «Пункте управления» он остаётся ярко выраженным.





За время тестирования случались и проблемы: в июле на некоторых устройствах с iOS 26 Beta входящие звонки временно перестали запускать мелодию вызова. Ошибку исправили спустя несколько дней, выпустив очередное обновление.

Задержка «Персональной Siri» и конкуренция с Google

Хотя многие ждали тестирования новой AI-функции «Персональная Siri», Apple отложила её запуск минимум до весны следующего года. Тем временем Google уже показала аналогичный инструмент Magic Cue для смартфонов Pixel 10.





Обе функции способны анализировать переписки, календари и почту, чтобы выдавать пользователю нужную информацию. Например, Magic Cue может найти данные о предстоящем рейсе по сообщениям и письмам.

Новые функции iOS 26

В iOS 26 основное внимание уделено редизайну интерфейса с Liquid Glass. Однако тестеры уже получили доступ к ряду новых возможностей:





Live Translation — перевод телефонных разговоров в реальном времени.

— перевод телефонных разговоров в реальном времени. Hold Assist — телефон «сидит на линии» во время ожидания и уведомляет, когда собеседник вернулся.

— телефон «сидит на линии» во время ожидания и уведомляет, когда собеседник вернулся. Опросы в чатах — возможность создавать голосования в групповых переписках.

— возможность создавать голосования в групповых переписках. Call Screening — система отвечает на звонки от неизвестных номеров и уточняет имя и цель звонка.

— система отвечает на звонки от неизвестных номеров и уточняет имя и цель звонка. Games App — новое приложение для игр.

— новое приложение для игр. Apple Maps — теперь запоминает привычные маршруты и предупреждает о задержках.

Таким образом, iOS 26 готовится к публичному запуску, который, судя по всему, состоится уже в ближайшие недели.