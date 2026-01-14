Сегодня Apple представила новый пакет приложений под названием Creator Studio. Это подписка, которая за фиксированную ежемесячную или годовую плату открывает доступ сразу к нескольким профессиональным инструментам для творчества.

В состав Creator Studio входят Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro для Mac и iPad, а также Motion, Compressor и MainStage для Mac. Кроме того, подписчики получают интеллектуальные функции и премиум-контент в Keynote, Pages и Numbers, а позднее такие возможности появятся и в Freeform на iPhone, iPad и Mac.

Стоимость подписки составляет 12,99 доллара в месяц или 129 долларов в год. Для новых пользователей доступен бесплатный пробный период сроком на один месяц. Для студентов колледжей и преподавателей Apple предлагает существенно сниженные цены — 2,99 доллара в месяц или 29,99 доллара в год. Подписка Creator Studio станет доступна с 28 января.

Старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью прокомментировал запуск нового пакета: