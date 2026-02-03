Видеохостинг VK Видео перешёл на новую систему учёта просмотров: теперь засчитывается только просмотр длительностью от 5 секунд. Изменения коснулись всех авторов и всех форматов длинного видео на платформе.

Просмотр засчитывается после 5 секунд непрерывного воспроизведения

Новые правила применяются только к свежим просмотрам с 2026 года

Исторические данные остаются без изменений

Платформа завершила переход на обновлённую методику в начале 2026 года. Порог в пять секунд выбран по аналогии с международными видеохостингами и призван точнее отражать реальный интерес зрителей к контенту.

Зачем понадобились изменения

Вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин объяснил решение необходимостью повысить доверие со стороны авторов и рекламодателей.

«Порог в пять секунд выбран в соответствии с лучшими практиками видеохостингов во всем мире. Для VK Видео крайне важно укреплять доверие авторов и рекламодателей, и мы верим, что концентрация на реальной вовлеченности аудитории будет этому способствовать»

Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская добавила, что прежняя система учёта досталась сервису в наследство от социальной сети ВКонтакте и больше подходила для клипов и коротких роликов. Теперь VK Видео работает как самостоятельная платформа, а большинство пользователей смотрят длинный контент через отдельные приложения для смартфонов и телевизоров.

Что осталось без изменений

Новая логика касается только метрики просмотров. Остальные показатели — досмотры до конца, лайки, комментарии и подписки — продолжают работать по прежним правилам. Исторические данные по просмотрам, накопленные до начала 2026 года, пересчитываться не будут и останутся в статистике авторов в неизменном виде.





Обновление направлено на улучшение аналитики и делает показатели эффективности более прозрачными для создателей контента и рекламодателей.