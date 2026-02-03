На заводе Porsche в Братиславе официально стартовало производство нового Porsche Cayenne Electric. Для марки это важный поворотный момент: впервые полностью электрический Cayenne собирается на одной линии вместе с бензиновыми и гибридными версиями. Такой подход позволяет компании гибко менять объёмы выпуска разных модификаций в зависимости от спроса.

Новый Cayenne построен на специализированной «скейтборд»-платформе для электромобилей. Ради этого завод в районе Девинска-Нова-Вес был существенно расширен — здесь возвели отдельный крупный цех для сборки электрических рам. Почти 90% операций в кузовном производстве выполняют роботы, использующие лазерную сварку и около 300 метров специального клея для соединения алюминиевых и стальных элементов.

Флагманская версия Cayenne Turbo Electric стала самым мощным серийным автомобилем в истории Porsche. Она развивает 850 кВт, что эквивалентно примерно 1 156 лошадиным силам, и разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Для эффективного охлаждения такой мощности Porsche применила уникальную двухстороннюю систему охлаждения батареи: аккумуляторные ячейки зажаты между двумя охлаждающими пластинами, что позволяет поддерживать оптимальную температуру.

Базовая версия Cayenne Electric тоже не выглядит скромно. В стандартном режиме она выдаёт 300 кВт (402 л.с.), а при активации Launch Control мощность возрастает до 325 кВт (435 л.с.). Обе версии оснащаются одинаковой батареей ёмкостью 113 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода более 600 км на одной зарядке.

Porsche также отказалась от закупки аккумуляторных модулей у сторонних поставщиков и наладила собственное производство. Для этого был построен завод Porsche Smart Battery Shop в городе Горна-Стреда, примерно в 100 км от основного предприятия. Там высокоточные автоматизированные линии укладывают и сваривают аккумуляторные ячейки, обеспечивая строгий контроль качества. Батареи используют 800-вольтовую архитектуру, благодаря чему возможна сверхбыстрая зарядка: при наличии мощной станции за 10 минут можно восполнить до 325 км пробега.





В салоне электрического Cayenne установлен самый большой экран в истории марки. Центральное место занимает изогнутый 14,25-дюймовый OLED-дисплей, на который выводятся все ключевые данные — от скорости до навигации. Отдельный экран предусмотрен и для переднего пассажира, чтобы он мог управлять мультимедиа или маршрутом, не отвлекая водителя.

Несмотря на обилие технологий, Cayenne остаётся практичным SUV. Он рассчитан на пять пассажиров и предлагает вместительный багажник объёмом 781 литр, который увеличивается до 1 588 литров при сложенных задних сиденьях. Кроме того, автомобиль способен буксировать прицеп массой до 3 500 кг, что подойдёт для лодок или небольших трейлеров.

Высокие технологии отражаются и на цене. В США базовый Porsche Cayenne Electric оценивается в 109 000 долларов, а версия Turbo стоит уже 163 000 долларов. В Европе цены выше: от 109 900 евро за базовую модель и до 170 900 евро за Cayenne Turbo Electric.

Для тех, кто не любит возиться с кабелями, Porsche планирует в 2026 году представить напольную беспроводную зарядную платформу мощностью 11 кВт. Достаточно будет просто припарковать автомобиль над ней, и зарядка начнётся автоматически. Первые клиенты должны получить свои электрические Cayenne к концу лета 2026 года.