Румынский ритейлер опубликовал цены на процессоры Arrow Lake Refresh до официального анонса: Core Ultra 7 270K Plus всего на 3% дороже предшественника, а Core Ultra 5 250K Plus и 250KF Plus стоят столько же, сколько модели без приставки Plus.

Core Ultra 7 270K Plus оценён в $394 — на $12 дороже текущего Core Ultra 7 265K ($382 у того же продавца)

Core Ultra 5 250K Plus ($262) и 250KF Plus ($243) получили ценники идентичные Core Ultra 5 245K и 245KF

Arrow Lake Refresh станет последней серией на сокете LGA1851 перед переходом на LGA1954 для Nova Lake в конце 2026 года

Румынский магазин dataSPOT разместил предзаказы на три модели семейства Core Ultra 200K Plus — обновлённых версий процессоров Arrow Lake, которые Intel представила осенью 2024 года. Примечательно, что компания возродила приставку Plus для промежуточных обновлений: в эпоху до Alder Lake Intel так часто выпускала 14-нанометровые рефреши с двойными и тройными плюсами, что это стало мемом.

В листинге фигурируют Core Ultra 7 270K Plus — преемник Core Ultra 7 275K, а также Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 5 250KF Plus, которые заменят Core Ultra 5 245K и 245KF соответственно. Все три чипа получат незначительный прирост производительности при сохранении архитектуры Lion Cove и Skymont.

Цены почти не изменились — стратегия давления на AMD

Ценовая политика Intel выглядит неожиданно выгодной для покупателей. Если данные dataSPOT верны, Core Ultra 7 270K Plus обойдётся в $394, что всего на 3% дороже текущего Core Ultra 7 265K ($382 у того же ритейлера). Рекомендованная розничная цена 265K составляет $394–404, так что новинка фактически не подорожает. Core Ultra 5 250K Plus и 250KF Plus выглядят ещё привлекательнее: магазин выставил их по $262 и $243 — ровно столько же, сколько стоят предшественники в этом листинге, хотя официальный MSRP для 245K и 245KF выше — $309–319 и $294–304 соответственно.

Агрессивная ценовая стратегия указывает на желание Intel удержать конкурентное давление на AMD — и на необходимость это делать, учитывая холодный приём изначальной серии Arrow Lake на рынке. Даже небольшой прирост производительности при сопоставимых ценах с нынешним поколением может помочь Intel отвоевать долю рынка у соперника.





Обычно процессорные рефреши приносят скромные улучшения за постепенно растущую цену. Если Arrow Lake Refresh пойдёт обратным путём, это способно переманить клиентов, рассматривающих процессоры AMD Ryzen 9000 (кодовое имя Granite Ridge).

Проблема платформы: LGA1851 умирает через год

Главная загвоздка Arrow Lake Refresh, как и любого запуска Intel, — долговечность платформы. Обновлённые чипы на ядрах Lion Cove и Skymont станут последней серией на сокете LGA1851, прежде чем компания перейдёт на новый разъём LGA1954 для Nova Lake предположительно в конце 2026 года.

Отсутствие пути обновления, стареющая архитектура и растущие цены на DDR5 из-за дефицита памяти, вызванного спросом со стороны ИИ-индустрии, затрудняют обоснование выбора текущей экосистемы Intel. Покупатели, вкладывающиеся в LGA1851 сейчас, получат максимум год до смены платформы, тогда как AMD обещает поддержку AM5 до 2027 года включительно.

Важно помнить, что цены от dataSPOT могут оказаться предварительными или условными. Ритейлеры часто используют оценочные ценники для нерелизных комплектующих, и реальные стартовые цены могут заметно отличаться от тех, что сейчас отображает румынский магазин. Стоит воспринимать эти листинги с осторожностью до получения официальных MSRP от Intel.