Tesla продолжает снижать порог входа для покупки своих электромобилей, выпуская более доступные версии. Недавно компания представила Model 3 за 29 000 долларов в Южной Корее, а теперь очередь дошла и до США, где появилась более дешёвая полноприводная версия Model Y.

В настоящее время Tesla продаёт по всему миру сразу семь вариантов Model Y. После запуска в Европе заднеприводной Model Y Long Range компания представила в США короткодистанционную Model Y AWD. Одновременно Tesla переименовала версию Model Y Standard в Model Y RWD, чтобы избежать ассоциаций с «дешёвой» комплектацией.

В результате на американском рынке теперь доступно пять версий Model Y в ценовом диапазоне от 39 990 до 57 490 долларов. Это делает линейку максимально широкой, особенно на фоне того, что Model S и Model X больше не предлагаются в США.

Цены и запас хода Model Y 2026 модельного года в США выглядят следующим образом:

Model Y RWD — 39 990 долларов, запас хода 321 миля

Model Y AWD — 41 990 долларов, запас хода 294 мили

Model Y Premium RWD — 44 990 долларов, запас хода 357 миль

Model Y Premium AWD — 48 990 долларов, запас хода 327 миль

Model Y Performance — 57 490 долларов, запас хода 306 миль

Новая Model Y AWD фактически представляет собой базовую заднеприводную версию с добавленным вторым электромотором, но с той же ёмкостью батареи. Из-за этого она получила самый скромный запас хода среди всех Model Y в США и стала единственным автомобилем Tesla на рынке страны с дальностью менее 300 миль.





Разница в цене с версией Premium AWD составляет 7 000 долларов, что делает появление новой Model Y AWD вполне логичным шагом. Базовая заднеприводная версия продавалась не слишком хорошо, и Tesla пришлось пересмотреть структуру начальных комплектаций.

При этом покупатели более дешёвой AWD-версии лишаются ряда опций: вентилируемых и электрорегулируемых кожаных сидений, световой панели, панорамной стеклянной крыши, HEPA-фильтра, матричных светодиодных фар, акустического остекления и улучшенной аудиосистемы. Также выбор цветов кузова будет более ограниченным. Однако по запасу хода разница составляет всего около 30 миль, поэтому отсутствие части дизайнерских элементов и комфорта может не стать решающим фактором для тех, кто хочет сэкономить 7 000 долларов и получить полноприводную Tesla.