Компания TSMC была эксклюзивным поставщиком чипов для устройств Apple с 2014 года, однако эта 12-летняя монополия может подойти к концу.

Согласно информации The Wall Street Journal, Apple изучает возможность производства некоторых своих процессоров начального уровня компанией, отличной от TSMC. Поводом для таких рассуждений стало усиление сотрудничества TSMC с Nvidia и другими производителями продуктов для искусственного интеллекта.

Источники, знакомые с ситуацией в цепочке поставок, сообщают, что Apple рассматривает варианты производства некоторых процессоров начального уровня другой компанией. В отчёте не указаны конкретные кандидаты, однако ранее появлялись слухи о том, что Intel может начать поставлять процессоры для младших моделей iPhone уже в 2027 или 2028 году.

Несколько месяцев назад аналитик GF Securities Джефф Пу заявил, что ожидает заключения сделки между Intel и Apple по производству чипов для некоторых бюджетных моделей iPhone, начиная с 2028 года. По его прогнозам, Intel может поставлять Apple как минимум часть чипов A21 или A22 для будущих моделей iPhone, если компании договорятся о партнёрстве.

Возвращение к сотрудничеству с Intel может также затронуть производство чипов для некоторых моделей Mac и iPad. В прошлом году аналитик Tianfeng Securities Минг-Чи Куо заявил, что ожидает начала поставок Intel чипов серии M для отдельных моделей Mac и iPad уже в середине 2027 года. Для этого Apple планирует использовать 18A-процесс Intel. Об iPhone он не упоминал.





Нет никаких указаний на то, что Intel будет участвовать в разработке чипов для iPhone — его роль, как ожидается, будет строго ограничена производством. Это отличается от эпохи компьютеров Mac на базе Intel, которые использовали разработанные Intel процессоры с архитектурой x86. Apple начала переход от процессоров Intel в компьютерах Mac в 2020 году.

Intel поможет Apple диверсифицировать цепочку поставок, что может произойти в критический момент, поскольку Nvidia, как сообщается, обогнала Apple в качестве крупнейшего клиента TSMC на фоне растущей конкуренции за поставки памяти NAND и RAM-чипов для серверов искусственного интеллекта.

TSMC — не единственный поставщик чипов, который сталкивается с растущим спросом на фоне бума серверов ИИ, поскольку Samsung и SK Hynix получили достаточно рычагов влияния, чтобы требовать от Apple более высоких цен за чипы оперативной памяти, согласно источникам в цепочке поставок The Wall Street Journal.

На телефонной конференции на прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что рост цен на чипы памяти оказал «минимальное влияние» на валовую маржу Apple в прошлом квартале, но он ожидает «немного большего влияния» на валовую маржу компании в текущем квартале. Он сказал, что Apple «рассмотрит ряд вариантов для решения этой проблемы» по мере необходимости.

Apple отчиталась о рекордной выручке в размере 143,8 миллиарда долларов в прошлом квартале, что на 16% больше в годовом исчислении, и прогнозирует аналогичный рост на 13-16% в годовом исчислении и валовую маржу 48-49% в текущем квартале, так что компания по-прежнему демонстрирует впечатляющие финансовые результаты, несмотря на опасения относительно цен на чипы памяти.