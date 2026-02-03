Парижская прокуратура объявила о проведении обысков в офисах платформы X, принадлежащей Илону Маску, в рамках расследования, начатого ещё в январе 2025 года. По данным прокуроров, обыски проводят парижские и национальные подразделения по борьбе с киберпреступностью при поддержке Интерпола. Представители X на момент публикации ситуацию не прокомментировали.

Одновременно с этим прокуратура Парижа направила Илону Маску и генеральному директору X Линде Яккарино повестки на «добровольные интервью», назначенные на 20 апреля 2026 года в Париже. Также ведомство заявило, что больше не будет использовать платформу X.

Обыски связаны с расследованием, которое продолжается уже почти год и касается работы алгоритмов X. Следствие считает, что алгоритмы платформы могли «искажать функционирование автоматизированной системы обработки данных». Ранее сообщалось, что изменения в алгоритмах якобы приводили к повышенному продвижению определённого политического контента, в частности публикаций самого Маска, без ведома пользователей. По французскому законодательству такие действия могут рассматриваться как уголовное преступление.

Официальное расследование было запущено в июле, и тогда прокуратура добавила ещё одно обвинение — «мошенническое извлечение данных из автоматизированной системы обработки данных организованной группой». Впоследствии в дело также включили эпизод о «соучастии в хранении изображений несовершеннолетних порнографического характера». Это обвинение связано с изображениями, созданными ИИ Grok в период с 25 декабря 2025 года по 1 января 2026 года.

В июле X опубликовала заявление, в котором назвала расследование «грубым подрывом фундаментального права X на надлежащую правовую процедуру» и угрозой правам пользователей на приватность и свободу слова. Компания также отвергла обвинения французских властей в манипуляции алгоритмами в целях «иностранного вмешательства», назвав их полностью ложными.



