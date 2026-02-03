Ритейлер М.Видео начал продавать автомобили брендов LADA и Москвич на собственном маркетплейсе. Проект реализуется совместно с официальным дилером «Петровский» и стал продолжением развития автомобильного направления после запуска продаж электромобилей и мототехники.
- На маркетплейсе М.Видео представлены 13 автомобильных брендов
- Ассортимент включает модели LADA Granta, Vesta, семейство Niva и кроссоверы Москвич
- Продажи доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока
ПАО «М.видео» объявило о расширении автомобильного направления 3 февраля 2026 года. Компания сформировала ассортимент с фокусом на массовый сегмент, включив наиболее востребованные модели для повседневного использования в городских и загородных условиях.
Что можно купить
Линейка LADA представлена популярными моделями Granta и Vesta в различных типах кузова, внедорожниками семейства Niva и универсальными решениями, ориентированными на широкий круг покупателей. Ассортимент бренда Москвич включает современные городские модели, в том числе кроссоверы, а также электрические версии для покупателей, рассматривающих альтернативные типы силовых установок.
Стоимость автомобилей формируется в широком ценовом диапазоне, что позволяет охватить разные сценарии выбора и уровни бюджета — от практичных городских автомобилей до модификаций с более оснащёнными комплектациями.
Как работает покупка
После оформления и оплаты заказа на маркетплейсе с покупателем связывается дилер для подтверждения параметров сделки, согласования комплектации, условий передачи автомобиля и организации доставки. Взаимодействие с клиентом на этом этапе осуществляется напрямую дилером в рамках стандартных процедур оформления и логистики.
Продажи автомобилей LADA и Москвич доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. На первом этапе запуск сервиса сосредоточен в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и другие населённые пункты, где зафиксирован наиболее высокий спрос на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров.