Ритейлер М.Видео начал продавать автомобили брендов LADA и Москвич на собственном маркетплейсе. Проект реализуется совместно с официальным дилером «Петровский» и стал продолжением развития автомобильного направления после запуска продаж электромобилей и мототехники.

На маркетплейсе М.Видео представлены 13 автомобильных брендов

Ассортимент включает модели LADA Granta, Vesta, семейство Niva и кроссоверы Москвич

Продажи доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока

ПАО «М.видео» объявило о расширении автомобильного направления 3 февраля 2026 года. Компания сформировала ассортимент с фокусом на массовый сегмент, включив наиболее востребованные модели для повседневного использования в городских и загородных условиях.

Что можно купить

Линейка LADA представлена популярными моделями Granta и Vesta в различных типах кузова, внедорожниками семейства Niva и универсальными решениями, ориентированными на широкий круг покупателей. Ассортимент бренда Москвич включает современные городские модели, в том числе кроссоверы, а также электрические версии для покупателей, рассматривающих альтернативные типы силовых установок.

Стоимость автомобилей формируется в широком ценовом диапазоне, что позволяет охватить разные сценарии выбора и уровни бюджета — от практичных городских автомобилей до модификаций с более оснащёнными комплектациями.

Как работает покупка

После оформления и оплаты заказа на маркетплейсе с покупателем связывается дилер для подтверждения параметров сделки, согласования комплектации, условий передачи автомобиля и организации доставки. Взаимодействие с клиентом на этом этапе осуществляется напрямую дилером в рамках стандартных процедур оформления и логистики.





Продажи автомобилей LADA и Москвич доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. На первом этапе запуск сервиса сосредоточен в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и другие населённые пункты, где зафиксирован наиболее высокий спрос на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров.