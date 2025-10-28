В скором времени Алиса AI станет частью Яндекс Браузера. Ассистент сможет анализировать содержание открытой вкладки — будь то статья, документ или видео — и отвечать на вопросы, не требуя пояснений от пользователя.

Теперь можно будет спросить прямо из чата: «Есть ли в этом отчёте данные за июнь?» или «Что сказал лектор о чёрных дырах?» — и нейросеть найдет нужную информацию. Алиса AI обойдёт страницы интернета, соберёт факты и выдаст связный ответ.

Интеграция в Браузер также добавит удобные функции: история общения с Алисой появится на стартовой странице, а продолжить разговор можно будет с того места, где он был прерван. Кроме того, Алиса появится в умной строке и сможет подсказывать прямо при вводе запросов.

По словам Яндекса, новая версия ассистента повысит продуктивность работы и поможет быстрее обрабатывать большие объёмы данных. Функции начнут развёртываться поэтапно — сначала для пользователей, записавшихся в лист ожидания на сайте alice.yandex.ru.