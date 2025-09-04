Компания Samsung Electro-Mechanics работает над новым телемодулем для смартфонов с непрерывным оптическим зумом. По данным издания The Elec, первыми эту технологию могут получить китайские флагманы.

Чем отличается непрерывный зум

Сегодняшние смартфоны используют фиксированные уровни приближения — 3x, 5x или 10x. Между ними изображение формируется за счёт цифрового зума, что снижает качество. Новый модуль позволит плавно изменять фокусное расстояние, сохраняя детализацию на всём диапазоне.





Технология основана на движении отдельных групп линз внутри объектива. Главные сложности — увеличенные габариты, высокая точность механики и необходимость идеально выверенной юстировки. Samsung подала несколько патентов в 2024 и 2025 годах, что подтверждает длительную работу над проектом.

Кто может получить технологию первым

По информации The Elec, Samsung предлагает модуль китайским производителям, включая Xiaomi. Эти компании традиционно быстрее внедряют экспериментальные решения в массовые устройства. Для Samsung это также выгодный шаг на фоне замедления рынка: компания делает ставку на дорогостоящие камеры с непрерывным зумом, переменной диафрагмой и тонкими корпусами, чтобы продавать их максимально широкому кругу производителей.





В отличие от Google, которая в линейке Pixel 10 полагается на алгоритмы ИИ для улучшения снимков, китайские бренды стремятся оснащать флагманы передовыми объективами. Именно поэтому сотрудничество с Samsung может ускорить распространение новой оптики.

Почему это важно для рынка

Sony уже предлагала аналогичное решение в Xperia 1 VII, где объектив переключается в диапазоне от 3,5x до 7,1x без потери качества. Однако серия Xperia так и не получила массовой популярности из-за ограниченной привлекательности устройств в других аспектах.





Если Samsung доведёт разработку до серийного внедрения, непрерывный оптический зум сможет превратить «суперзум» в смартфонах из маркетингового термина в реальную полезную функцию. При этом первыми ощутить разницу, скорее всего, смогут владельцы китайских флагманов.