Технология генерации кадров Smooth Motion от Nvidia, до недавнего времени совместимая только с DX11 и DX12, теперь официально поддерживает и Vulkan. Это означает, что технология сможет ускорять работу не только современных игр, но и эмуляторов, которые используют Proton или DXVK. Обновление пока касается только видеокарт серии GeForce RTX 50, но в будущем ожидается поддержка и RTX 40-й серии.

Что такое Smooth Motion?

Smooth Motion — это драйверная технология генерации кадров, аналогичная AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Она создаёт дополнительные кадры между «настоящими», увеличивая плавность изображения и повышая FPS. В отличие от DLSS 3/4, Smooth Motion не требует поддержки со стороны разработчиков игр — она работает на уровне драйвера, автоматически, в любой игре с поддерживаемым API.

Что изменилось?

Пользователи Reddit заметили, что в приложении Nvidia App появилось обновлённое описание Smooth Motion, где указана поддержка Vulkan. До этого технология работала только с DX11 и DX12. Теперь список совместимых API выглядит так:

DirectX 11

DirectX 12

Vulkan

Это ставит Smooth Motion на один уровень с AFMF2 от AMD в плане совместимости с играми. Более того, теперь технология работает и с эмуляторами: например, с RetroArch, Yuzu, Ryujinx или проектами на базе Proton/DXVK, что особенно важно для пользователей Steam Deck и Linux-сборок.

Но есть одно «но»

Главное ограничение Smooth Motion на сегодня — совместимость только с GeForce RTX 50-й серии. AMD, в свою очередь, предлагает AFMF даже на бюджетных видеокартах нескольких поколений. Nvidia заявляет, что в будущем технология придёт на RTX 40, но сроки не названы. Поддержка RTX 30 и RTX 20 — под вопросом.

Как Smooth Motion отличается от DLSS?

Технология Где работает Кто управляет Использует ИИ? Smooth Motion На уровне драйвера Nvidia Да ✅ DLSS 3/4 Внутри игрового движка Разработчики игр Да ✅ AFMF На уровне драйвера AMD Нет ❌

Smooth Motion не зависит от движка игры. Она вставляет сгенерированные кадры в поток от GPU, не вмешиваясь в логику или механику самой игры. Это делает её универсальной, но в некоторых случаях качество изображения может уступать DLSS, где разработчики оптимизируют результат вручную.