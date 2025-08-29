Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер подтвердил, что компания уже получила $5,7 млрд от администрации США. В рамках сделки государство получает около 10 % акций производителя процессоров, сообщил телеканал CNBC.

Зачем Intel понадобилась поддержка

Соглашение стало продолжением программы CHIPS Act, по которой Intel ранее получила $8,9 млрд в виде грантов. Эти средства были конвертированы в долю в капитале компании.





По условиям договора, если Intel продаст более 49 % своего производства чипов сторонним инвесторам, правительство сможет выкупить ещё 5 % акций по цене $20 за штуку. Таким образом власти стремятся исключить продажу или разделение бизнеса.

Зинснер пояснил на конференции Deutsche Bank:





«Я не думаю, что есть высокая вероятность снижения нашей доли ниже 50 %, поэтому в конечном счёте [опцион] может просто истечь. Правительство было согласно с этим: они не хотели, чтобы мы продали бизнес».

Трудности Intel

За последние годы компания потеряла лидерство в ряде направлений — позиции в высокопроизводительных процессорах отошли AMD, а в производстве полупроводников усилились конкуренты TSMC и Samsung.

Фабрика по выпуску чипов остаётся убыточной: в 2024 году её убытки достигли $13 млрд. На фоне давления со стороны акционеров Intel рассматривала возможность продажи фабрик или даже отказа от разработки 14A-техпроцесса, если не удастся найти заказчиков.





Государственный интерес и новые инвестиции

Сделка с правительством отражает растущую стратегию США по национализации ключевых технологий. Чипы рассматриваются как критически важный ресурс для развития ИИ и военной промышленности.

Интерес к Intel проявили и частные инвесторы. Японская SoftBank уже вложила $2 млрд в компанию, отказавшись от идеи выкупа фабричного подразделения.





Дополнительно Intel проводит реструктуризацию под руководством нового CEO Лип-Бу Тана: