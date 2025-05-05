Intel вновь бросает вызов Apple в гонке процессоров для ноутбуков. Компания представила первые характеристики будущего техпроцесса Intel 14A, который обещает стать революцией в энергоэффективности и производительности. И хотя эти чипы появятся только в 2027 году, они уже сейчас вызывают интерес всей индустрии.

Intel 14A: техпроцесс 1,4 нм и амбиции догнать Apple

В рамках мероприятия в Сан-Хосе Intel официально рассказала о прогрессе в разработке процессорного узла 14A— это кремниевый техпроцесс с минимальным размером транзистора в 1,4 нм. Для сравнения, большинство современных чипов (включая Apple M3 и M4) создаются по техпроцессу 3 нм.

Более мелкие транзисторы позволяют разместить больше вычислительных блоков на том же пространстве, снизить тепловыделение и увеличить производительность на ватт. По прогнозам Intel, 14A обеспечит:

до 35% экономии энергии по сравнению с предстоящим узлом 18A (1,8 нм),

по сравнению с предстоящим узлом 18A (1,8 нм), до 20% прироста производительности на ватт ,

, а также новую архитектуру «turbo cells» — подход, нацеленный на повышение частот CPU и GPU.

Производство 14A-чипов стартует в 2027 году.

Ближайший бой — Intel 18A против Apple M5 уже этой осенью

Но до 2027 года ещё далеко, а значит, основное сражение Intel и Apple состоится раньше. Уже осенью Intel представит первую линейку чипов на базе 18A — техпроцесса 1,8 нм. Эти чипы дебютируют под брендом Intel Core Ultra 300, также известным как Panther Lake, и станут преемниками Lunar Lake.

Они получат уникальную для индустрии технологию обратной подачи питания (backside power delivery), которая уменьшает сопротивление и улучшает стабильность при высоких нагрузках. По словам Intel, 18A обеспечит на 25% больше производительности и на 36% меньше энергопотребления по сравнению с текущим 3нм-решением.

Apple в ответ готовит серию M5, предположительно всё ещё на 3нм техпроцессе от TSMC. Новые MacBook с этими чипами могут выйти уже летом 2025 года.

Кто кого? Пока у Apple батарея, а у Intel — частоты

На протяжении последних лет Intel никак не могла найти баланс между производительностью и автономностью. Когда чипы Intel обгоняют M-серию по мощности — они проигрывают в энергоэффективности, и наоборот.

Пока что только Qualcomm Snapdragon X Elite смог приблизиться к «золотой середине» на Windows-устройствах, но и у него проблемы с поддержкой игр и десктопных задач.

Тем временем Apple продолжает наращивать отрыв — M6, по слухам, будет построен уже на 2нм техпроцессе TSMC и выйдет не раньше весны 2026 года.

Хорошие новости для пользователей: борьба обостряется

Пока Apple и Intel борются за лидерство, главные победители — мы, пользователи. Каждый виток конкуренции приводит к более тонким чипам, лучшей автономности, большей мощности и новым возможностям.

2025 и 2026 обещают стать насыщенными на релизы, но главное событие — 14A от Intel — произойдёт в 2027 году. Возможно, именно тогда Intel наконец-то догонит и обгонит Apple на поле, где она пока остаётся безусловным лидером.