Samsung масштабирует свои амбиции в области искусственного интеллекта. На мероприятии Galaxy Unpacked 9 июля компания объявила о планах внедрить Galaxy AI на 400 миллионов устройств до конца 2025 года — это вдвое больше, чем годом ранее. Обновлённая экосистема охватит смартфоны, планшеты, носимую электронику, складные устройства, а также XR-гаджеты.

Galaxy AI расширяется на все категории устройств

Президент Samsung MX Т.М. Ро подтвердил, что с момента дебюта Galaxy AI на серии Galaxy S24 в январе 2024 года, система уже охватила модели Z Fold6, Z Flip6, S24 FE, Tab S10 и, недавно, серию Galaxy S25 и новые складные Z Fold7/Flip7.

До конца года Galaxy AI также появится на Galaxy Tab S11 и Galaxy S25 FE. Даже смартфоны средней категории — Galaxy A35, A36, A55 и A56 — получат облегчённую версию ИИ с названием Awesome Intelligence. Она включает полезные инструменты вроде перевода в реальном времени и интеллектуальной обработки контента.

Подтверждён выход трифолда и XR-устройств с Galaxy AI

Samsung официально подтвердила планы по запуску сразу двух новых категорий устройств до конца 2025 года: складного смартфона с тройным изгибом Galaxy G Fold и XR-гарнитуры. Оба гаджета будут изначально интегрированы с Galaxy AI.





Набор ИИ-функций включает Selfie Studio, режим переводчика в реальном времени (Interpreter Mode), интеллектуальную многозадачность и персонализированные рекомендации. Все функции работают на базе One UI 8 и Android 16.

Бесплатно до конца 2025-го — а дальше?

Samsung подчёркивает, что все функции Galaxy AI останутся бесплатными до конца 2025 года. Однако эта формулировка намекает на возможность введения платных подписок для некоторых продвинутых инструментов после выхода серии Galaxy S26.





Расширение Galaxy AI до 400 млн устройств свидетельствует о стратегическом курсе компании: ИИ становится ключевым элементом всей продуктовой линейки, от телефонов до гарнитур дополненной реальности.