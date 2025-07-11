Компания Sony официально приостановила мировые продажи флагманского смартфона Xperia 1 VII на фоне массовых жалоб пользователей на самопроизвольные выключения и сбои при загрузке устройства. После временного прекращения продаж в Японии ограничение распространилось и на другие регионы, включая Европу и Азию.

Серьёзный сбой: смартфон зависает и не включается

В обновлённом сообщении службы поддержки от 8 июля Sony признала наличие проблем с внезапными перезагрузками, зависаниями и полным отказом устройств включаться. Сначала сбои фиксировались у четырёх японских моделей: SO-51F, SOG15, A501SO и XQ-FS44, но затем аналогичные жалобы начали поступать из Европы, Тайваня и Гонконга.

Многие региональные магазины Sony уже сняли Xperia 1 VII с продажи, включая сайты в Великобритании, Германии и Испании.

Причина проблемы пока не установлена

По предварительной версии, проблема может касаться отдельных производственных партий и быть связана с аппаратным дефектом. Однако точная причина пока не установлена. Sony не сообщает, сколько устройств подвержено сбоям и когда возобновятся продажи.





Для пользователей, столкнувшихся с неисправностями, производитель предлагает временное решение: принудительная перезагрузка путём одновременного нажатия и удержания кнопок питания и увеличения громкости в течение 20 секунд. Также рекомендуется немедленно обновить ПО до последней версии и создать резервную копию данных.

Компания просит всех владельцев проблемных устройств обращаться в службу поддержки. В некоторых случаях сбои можно устранить программно, но для части смартфонов может потребоваться ремонт.





Риск для премиум-сегмента

Xperia 1 VII, представленный всего месяц назад, оснащён чипом Snapdragon 8 Elite и тройной камерой, рассчитанной на продвинутых пользователей. Однако масштабные технические проблемы могут подорвать доверие к устройству и затруднить продвижение модели в премиум-сегменте, если Sony не устранит их быстро и прозрачно.