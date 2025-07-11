Компания Tecno официально анонсировала концептуальный смартфон Phantom Ultimate G Fold — устройство с уникальным механизмом тройного складывания и двойным внутренним изгибом. Такой подход позволяет не только защитить основной экран, но и предложить новые сценарии использования, выходящие за рамки привычных форм-факторов.

Тройное складывание с двойным внутренним изгибом

Главная особенность концепта — тройной складной дисплей с двумя внутренними шарнирами. Это означает, что в сложенном состоянии экран складывается внутрь дважды, формируя G-образную форму. В отличие от внешне складных моделей, где гибкая панель остаётся снаружи, здесь она надёжно защищена, а при полном раскрытии образует цельную и плоскую поверхность без видимых разрывов — идеальную для просмотра видео и многозадачности.

Внешний экран и гибкость в повседневном использовании

Устройство также оснащено дополнительным внешним дисплеем, который позволяет использовать смартфон в закрытом состоянии — для звонков, уведомлений, сообщений и простых задач. А в разложенном виде устройство превращается в мини-планшет или даже ноутбук — в зависимости от угла раскрытия и выбранного режима.

Механизм фиксации под углом

Смартфон поддерживает режим многоугольного удержания — экран может фиксироваться под разными углами, что удобно для видеозвонков, просмотра фильмов и режима разделения экрана. Это делает концепт не просто демонстрацией инженерной мысли, а потенциально полезным устройством в реальных сценариях.





Минимальная толщина несмотря на сложность

Несмотря на двойные шарниры и два экрана, компания утверждает, что Phantom Ultimate G Fold — самый тонкий трифолдер на рынке. Такого результата удалось достичь благодаря миниатюризации шарниров и использованию продвинутых технологий гибких дисплеев. В сложенном виде устройство сравнимо по толщине с односегментными складными смартфонами.

Технология будущего от Tecno

Это не первый эксперимент бренда с нестандартными форм-факторами: ранее Tecno демонстрировала прототипы с выдвижными и разворачивающимися экранами. Phantom Ultimate G Fold продолжает эту линию и показывает серьёзные амбиции компании в сегменте инновационных мобильных устройств.





Официальный показ концепта состоится в середине июля. Хотя модель пока не предназначена для массового производства, уровень готовности и инженерных решений говорит о намерении Tecno превратить свою разработку в коммерчески доступный продукт.