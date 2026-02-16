Backblaze опубликовала ежегодный отчёт по надёжности жёстких дисков за 2025 год: общий годовой уровень отказов (AFR) составил 1.36%. Компания проанализировала 115 638 676 суммарных дней работы 344 196 дисков и зафиксировала 4 317 выходов из строя — выборка, достаточно большая, чтобы дать заметную картину поведения моделей в дата‑центре.

Годовой уровень отказов (AFR) 2025

Числа просты и внимательны к деталям: 1.36% — это лучший результат Backblaze с 2022 года и улучшение по сравнению с предыдущими годами (в отчёте упомянуты значения 1.57% и 1.70%). Такие данные укрепляют позицию жёстких дисков как экономичного решения для холодного и тёплого хранения, особенно при большой ёмкости на единицу.

Суммарно отработано: 115 638 676 дней

Всего дисков в выборке: 344 196

Зафіксировано отказов: 4 317

AFR 2025: 1.36%

Какие модели подвели

Отчёт отдельно выделил три модели с повышенным уровнем отказов в четвёртом квартале: HGST HUH728080ALE600 8ТБ — 10.29%, Seagate ST10000NM0086 10ТБ — 5.23%, Toshiba MG08ACA16TEY 16ТБ — 4.14%. Для HGST Backblaze предполагает влияние вибраций; эти диски около 7.5 лет и помечены на вывод из эксплуатации.

Toshiba показала заметное улучшение: ранее в квартале был отчёт о 16.95% отказов, после чего производитель выпустил обновление прошивки, и проблема частично закрылась — показатель упал до 4.14%.

Что это значит для рынка

Два очевидных выигрыша: Backblaze укрепляет репутацию «зеркала» отраслевых трендов — её данные влияют на решения операторов и компаний по закупкам — и производители, которые быстро реагируют прошивками, получают шанс удержать доверие покупателей. Проигрывают устаревшие партии дисков и модели, у которых накопились механические дефекты.





При этом рынок переживает ценовой стресс: перед отчётом наблюдался рост цен на жёсткие диски примерно на 46%, и крупные 24ТБ модели теперь стоят заметно дороже, чем год назад. Это уменьшает преимущество HDD по стоимости за гигабайт и ускоряет спрос на альтернативы — SSD для горячих данных и гипер‑экономичное холодное хранение у тех операторов, кто может позволить себе миграцию.

Наконец, важно понимать ограничение самих данных Backblaze: это эксплуатация в условиях облачного хранилища с преобладанием определённых моделей и возраста парка. Поведение бытовых внешних дисков или серверных конфигураций других провайдеров может отличаться.

Прогноз

Скорее всего, тренд будет двояким: технологическое улучшение надёжности и одновременно торговые шоки из‑за дефицита компонентов будут держать цены высокими в короткой и средней перспективе. Операторы с большими парками будут активнее списывать старые модели и перекладываться на более новые партии или на гибридные схемы хранения. Для покупателей это значит: проверяйте не только AFR в общих отчётах, но и возраст, прошивки и конкретный профиль использования дисков.